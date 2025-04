Ex de Anitta, Thiago Magalhães passeia no shopping com namorada grávida

Thiago Magalhães, ex-marido de Anitta, foi visto passeando em um shopping no Leblon, no Rio, ao lado da atual namorada, que está grávida do primeiro filho do casal.

O que aconteceu

Thiago Magalhães será pai pela primeira vez. Ele foi visto andando de mãos dadas com a namorada, a médica Vitória Caberlon, em um shopping no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Eles esperam o primeiro filho.

Casal mantém vida discreta. Tanto Thiago quando Vitória tem redes sociais fechadas. Ele é empresário e ela é medica no Hospital Municipal Souza Aguiar.

Anitta e Thiago ficaram juntos por cerca de um ano. Eles começaram a namorar em 2017, se casaram no mesmo ano e se divorciaram em 2018, com onze meses de casados. O motivo do término nunca foi revelado.