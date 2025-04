Filha Tom Hanks revela infância marcada por negligência e abusos da mãe

Elizabeth Hanks, 42, filha de Tom Hanks com sua primeira esposa, Samantha Lewes (1952-2002), escreveu um livro biográfico no qual fala sobre sua infância, alegando abusos perpetrados pela mãe.

O que aconteceu

A autora compartilha memórias obscuras que envolvem períodos de negligência e violência na infância. O livro "The 10: A Memoir of Family And The Open Road" (algo como "Os 10: Um livro de memórias da família e da estrada aberta" em tradução livre para o português) chega às livrarias americanas na próxima terça-feira. Não há previsão para lançamento no Brasil.

Elizabeth Hanks, 42, desvenda os diários de sua mãe ao longo da jornada, descobrindo detalhes "mais sombrios e violentos do que ela jamais imaginou", diz a descrição do livro. Em um trecho publicado pela revista People, a autora escreve sobre sua criação turbulenta, as consequências do divórcio de seus pais e sua busca para entender sua mãe.

Ela e seu irmão Colin foram morar com a mãe em Sacramento, EUA, após o divórcio dos pais em 1985. Devido à mudança, Elizabeth tem poucas lembranças da família junta, e as crianças viam o pai somente nos fins de semana e férias por nove anos.

Tom Hanks e a filha Elizabeth em Paris, França, em 1994 Imagem: ARNAL/Gamma-Rapho via Getty Images

A autora acredita que Samantha era bipolar, mesmo sem um diagnóstico oficial. Ela se lembrava de episódios extremos de paranoia e delírios, e de como a casa e o quintal estavam sempre em desordem. A geladeira estava frequentemente vazia ou cheia de comida estragada, e sua mãe passava a maioria do tempo na cama lendo a Bíblia.

Após um incidente de violência física, que sucedeu à violência emocional, Elizabeth mudou-se para Los Angeles durante o sétimo ano escolar. A custódia foi transferida ao pai e ela passou a visitar Sacramento, onde morava com a mãe, somente nos fins de semana e no verão. Elizabeth e o irmão foram morar com Tom Hanks e a madrasta, Rita Wilson.

A escritora descobriu segredos sobre seu avô materno, incluindo um possível crime, ao ler um diário antigo de sua mãe. As novas descobertas ajudaram Elizabeth a entender as atitudes e traumas de Samantha. O diário continha relatos gráficos, com datas e detalhes, sobre um crime horrível que seu avô teria cometido contra uma menina.



Samantha Lewes era atriz e esteve em produções como a série "Bosom Buddies' (1980) e o filme para TV "Mr. Success" (1984). Ela morreu em 2002, em decorrência de um câncer nos ossos.