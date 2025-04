Lutador Lucas Laet vence Mister Brasil 2025 e representa país na Tailândia

O lutador de jiu-jitsu Lucas Laet, 32, do Rio de Janeiro, ganhou o Mister Brasil CNB 2025. A 19ª edição do evento ocorreu na noite deste sábado (5) no Hotel Sibara, em Balneário Camboriú (SC). Ele representa o país no Mister Global na Tailândia em setembro.

Foi a segunda vez que o Mister Rio de Janeiro venceu o Mister Brasil. Em 2001, Gustavo Gianetti levou o título ao seu estado. Se for considerar o título de 2011 de Lucas Malvacini, representante das Ilhas de Búzios, o estado tem três títulos.

Foram distribuídas as seguintes faixas de representação internacional: Mister Global Brasil 2025 para o Mister Rio de Janeiro, Lucas Laet (representa o Brasil na Tailândia, em setembro); Mister International Brasil 2025 para o Mister Grande Florianópolis, Rodrigo D'Soni; Mister Supranational Brasil 2025 para o Mister Amazonas, Igor Thierry.

Já tive oportunidade de representar o Brasil várias vezes lá fora como atleta e pude competir. O povo brasileiro é um povo muito forte, receptivo, sempre temos o jargão de que o povo brasileiro não desiste nunca. Trago essa mensagem da minha luta, a luta em si do jiu-jitsu, mas também a luta da minha causa que é melhorar a minha sociedade. Por isso, através do meu projeto social, busco melhorar vidas através do esporte. respondeu Lucas Laet na etapa das perguntas

Como foi a final

Inicialmente previsto para às 20h, o concurso iniciou a transmissão cerca de 40 minutos atrasado, assim como o Miss Supranational Brasil 2025 ontem. Os candidatos participaram da abertura com vídeo prévio gravado em praia de Balneário Camboriú (SC) e na sequência se apresentaram ao vivo ao som de "Baianá", música reconhecida internacionalmente.

O segundo bloco começou com os candidatos desfilando em traje exibindo o peitoral e abdômen. As notas dos candidatos em moda praia também foram exibidas e o Top 18 de semifinalistas anunciado.

Formaram o Top 18: Minas Gerais, Goiás, Brasília, Amazonas, Paraná, SP Capital, Rio Grande do Norte, Plano Piloto, Agreste Pernambucano, Pernambuco, Sul Fluminense, Grande Florianópolis, Noroeste Paulista, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Serra Catarinense, Bahia, Sergipe.

Com os candidatos não classificados, o terceiro bloco iniciou com o desfile em traje de banho. Também foi anunciado o Top 12: Rio de Janeiro (pré-classificado), Sergipe, Bahia, Sul Fluminense, Minas Gerais, Serra Catarinense, Brasília, Pernambuco, SP Capital, Amazonas, Goiás, Grande Florianópolis.

Já no quarto bloco foi a vez dos jurados serem anunciados. No bloco seguinte, os candidatos desfilaram em traje de gala e formaram o Top 6.

Ficaram no Top 6: SP Capital (Mister Popularidade), Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Grande Florianópolis e Bahia. Todos responderam as perguntas finais e desfilaram pela última vez até ser anunciado os finalistas em ordem.

Ganharam as seguintes etapas: Mister Minas Gerais, Israel Jesus (melhor projeto do Beleza pelo Bem); Mister Alagoas, Rodrigo Veríssimo (Mister Amizade CNB, escolhido pelos colegas); e Mister Pernambuco, Alysson Santana (Mister Cordialidade CNB).