No Raio-X, Daniele Hypolito pede para ficar no BBB 25: 'Sonho que realizei'

Daniele Hypolito, 38, fez um apelo ao público do BBB 25 (Globo) para que a ajude a permanecer no programa.

O que aconteceu

A ginasta afirmou que sua presença no reality é a realização de um sonho. "É um sonho que eu estou realizando, é uma oportunidade que eu agradeço todos os dias por estar aqui. Agradeço a vocês todas as vezes que eu estive no Paredão, e vocês me deixaram ficar ainda na casa", declarou ela, em seu Raio-X de hoje.

A irmã de Diego Hypolito, 38, pediu aos fãs que votem ao máximo contra sua eliminação. "Votem muito para eu ficar. Estou pedindo, mais uma vez, para que vocês me deixem muito ficar aqui nessa casa."

João Pedro, 22, também aproveitou o Raio-X para solicitar o apoio do público à sua permanência no BBB. "O João Pedro que você está vendo aqui é o João Pedro que é lá de fora. O João Pedro é um ser humano que erra, que aprende, que chora, que ri, que brinca, que joga, que ganha, que perde. Eu estou aqui para pedir o voto de vocês de confiança para eu ficar na casa."

