Vera Fischer posa em aula na piscina: 'Corpinho tem que voltar pro lugar'

Vera Fischer, 73, compartilhou fotos na piscina de uma academia no Rio de Janeiro, no intervalo dos ensaios de sua nova peça de teatro.

Apesar das fotos na água, a atriz confessou que está longe da rotina de exercícios por causa da dedicação ao trabalho, e prometeu voltar com força total depois da estreia nos palcos, na semana que vem.

"Ahhh dona Vera, vai levar uma bronca porque não está conseguindo tempo para os exercícios! Assim que estrear a peça, eu vou! Minha amada fisioterapeuta Kesia estará no meu pé, cobrando e incentivando", afirmou Vera.

Ela estreia a nova turnê da peça "O Casal Mais Sexy da América", ao lado de Leonardo Franco, no dia 10 de abril, no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo (RS). A produção segue no Rio Grande do Sul até o final desse mes.

"Vida de atriz de teatro é corrida mesmo, mas os exercícios na piscina aquecida são fundamentais. E o corpinho tem que voltar ao lugar, né não?! Bom sábado pessoal, gostoso com essa chuvinha maravilhosa", concluiu a veterana.