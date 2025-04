Delma sobre Diego no Castigo do Monstro do BBB 25: 'Nem gosto de ver'

Na área externa do BBB 25 (Globo), Delma observou Diego Hypolito cumprir o Castigo do Monstro e lamentou que o atleta esteja passando pelo desafio.

O que aconteceu

No Castigo do Monstro, Diego precisa montar um castelo de cartas apoiado em uma mesa. A cada rodada, o brother recebe uma quantidade diferente de cartas.

Após o ginasta passar mais de uma no desafio, Delma comentou com João Pedro: "Não gosto nem de ver, meu Deus. [...] Você consegue, Di!"

Na madrugada de hoje, Diego caiu e machucou as costas enquanto estava no Castigo. Ao tentar se sentar, ele se desequilibrou e caiu de costas no chão. Na manhã de hoje, ele reclamou de dor na coluna.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas