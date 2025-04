Encontros, jogo de Uno e muita ajuda: o acampamento de fãs do Stray Kids

Um dos maiores grupos de K-pop da atualidade, Stray Kids se apresenta pela primeira vez em São Paulo neste sábado. Para ver os oito músicos, centenas de fãs madrugaram na fila ao redor do MorumBis, na zona sul da capital paulista. Splash esteve no local e flagrou encontros e reencontros de fãs, looks personalizados, muito jogo de Uno para passar o tempo e até entrega de encomendas.

O que Stray Kids uniu

Na sexta-feira, um grupo de fãs iniciou um mini acampamento para esperar pela apresentação do grupo sul-coreano. Serão dois shows em São Paulo, depois de um no Rio de Janeiro, que aconteceu na última terça-feira.

A crocheteira Rafaela Thomaz, 29; a enfermeira Joana Maielli, 24; e as estudantes Deborah Luiz, 21, e Ana Júlia Brito, 22, jogavam Uno antes de os portões abrirem. "Somos dez pessoas e ficamos em escalas de seis horas. Todo mundo se ajuda, mas é perrengue. Trouxemos guarda-chuva, capa de chuva e um sonho", brinca Rafaela.

Rafaela usava um chaveiro do Bbokkari, mascote do Felix, que ela mesma fez. Ela tem uma loja (@love.lines1995) e levou algumas encomendas de fãs para o show. "Comecei a fazer encomendas no show do Nunu (Cha Eunwoo, ator e cantor sul-coreano) e, desde então, faço várias encomendas sob demanda".

Bbokkari (mascote do Felix) feito por Rafaela. Imagem: Camila Monteiro/UOL

Alguns fãs contaram o sufoco que foi conseguir os ingressos para o show —pelo menos os ingressos que desejavam. "Mesmo chegando às 5h, na nossa vez só tinha arquibancada, mas queríamos pista premium", recorda a universitária Carol Linhares, 19, fã de Stray Kids há 3 anos.

Ela estava acompanhada de mais três amigas, que se uniram justamente pelo grupo sul-coreano. Todas foram com photocards combinando, com "holders", as capas fofas muito famosas entre fãs de k-pop, da turma da Hello Kitty. Cada uma com seu integrante favorito: Seungmin, Hyunjin e Han.

Carol, Maria Eduarda, Sabrina e Sara Imagem: Camila Monteiro/UOL

A estudante Sabrina Souza, 19, mostra detalhe nas unhas feitas especialmente para o show Imagem: Camila Monteiro/UOL

O que não falta entre os fãs de Stray Kids são amizades construídas em torno do grupo. "Nos encontramos sendo stays [nome dado dos fãs de Stray Kids], é o que nos uniu. Sempre acompanhei K-pop, fiquei um pouco cansado, mas Stray Kids é meu grupo do coração", conta o estudante e dançarino Liam Araújo, 18.

"Combinamos essa semana mesmo de vir de madrugada, queremos tentar um bom lugar", explica Nala Linhares, 21, amiga de Liam, que chegou ao MorumBis às 4h. "O que eu mais quero é que os fãs brasileiros deem uma experiência inesquecível e eles saiam com uma ótima impressão daqui", completa Liam.

Nala Linhares, 21, Liam Araújo, 18 e Kay Souza, 19 Imagem: Camila Monteiro/UOL

Em outro grupo, a estudante Maria Eduarda Moura, 21, resumia: "Nossa amizade foi da fila para a vida". "Já organizei acampamentos em outros shows, nesse grupo somos 20. Gente de todos os cantos, Paraná, Goiás, o objetivo do acampamento é ajudar as pessoas", completava a também estudante Isabella.

Elas se dividem por turnos de oito horas e nunca ficam sozinhas. "No mínimo 3 ou 4 pessoas. Tem gente que nos chama de desocupadas, mas todas nós estudamos e fazemos coisas, sim, por isso revezamos", explica Maria Eduarda.

Wanessa (com lightstick na mão) e suas companheiras de barraca posam para foto Imagem: Camila Monteiro/UOL

Já Wanessa Morais, 23, é uma "baby stay", nome dado a fãs recentes do grupo, e ficou impressionada ao encontrar outros fãs. "É super organizado, todo mundo compartilhando comida, muito gentis, várias pessoas de fora. As pessoas tiram os fãs de K-pop como infantis, mas somos muito mais do que isso", afirma.

Ela tinha o número 155 no braço, algo normal na fila, em uma tentativa de manter o controle e evitar que "furem" a fila, o que a reportagem flagrou em alguns setores. O local já estava lotado quando Splash chegou ao local, por volta das 10h30 deste sábado. O show está previsto para as 19h30.