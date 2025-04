BBB 25: Começa nova rodada do Monstro, e Botão da Desistência fica verde

A produção do BBB 25 deu início a uma nova rodada do Castigo do Monstro, que está sendo cumprido agora por Diego Hypolito, 38.

O que aconteceu

Ao tocar da Música do Monstro, dummies surgiram na casa para entregar novas cartas de baralho. Como das outras vezes, cabe ao ginasta o dever de empilhá-las em formato de castelo.

Vitória Strada, 28, achou graça ao vê-los interagirem entre si, como haviam feito quando ela era a 'castigada'. "Ele aprendeu comigo. Eu que ensinei. Ele fez curso comigo, esse dummy. Ele fez curso na escola de deboche Vitória Strada", ironizou a atriz.

O Botão da Desistência ficou verde ao mesmo tempo em que os dummies chegavam. Quando isso acontece, qualquer participante tem o direito de acioná-lo, dando fim assim à própria participação no reality.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas