Lidi Lisboa acusa ex-namorado de agressão verbal, mas apaga vídeos

Lidi Lisboa, atriz e ex-participante de A Fazenda, acusou o ex-namorado de agressão verbal, afirmando que vivia um relacionamento tóxico. Ela e o cantor Shia, mais conhecido por seu papel na novela Reis (RecordTV), estavam juntos há dois anos.

A artista, de 40 anos, publicou uma sequência de vídeos no Instagram na madrugada de hoje, confirmando o fim do relacionamento, mas eles foram deletados da rede social minutos depois.

Até o momento, Shia não se pronunciou sobre o assunto. Splash entrou em contato com a assessoria dos artistas. Se houver retorno, a matéria será atualizada.

O que Lidi disse nos stories apagados?

"Eu estava infeliz, vivendo uma relação tóxica". "Eu e Shia não somos mais um casal, graças a Deus. Eu estava muito infeliz, vivendo uma relação muito tóxica, ele é muito tóxico. Talvez eu também seja tóxica, mas eu sempre quis conversar com ele, vamos conversar. Mas era assim, eu olhava pra ele, e ele: 'o que tá me olhando, está me julgando?'", disse ela.

"Esse cara me agrediu verbalmente". "Ele sabe que eu tinha uma coisa com [a palavra] vagabunda e ele me chamou de vagabunda. Eu tentei conversar com ele de diversas maneiras e ele nunca quis resolver nada. Para ele, eu era sempre o lixo do lixo. Era sempre a julgada", continuou.

A atriz ainda disse que o casal teve crise após ele curtir fotos de outra mulher no Instagram. Ele teria negado e chamado Lidi de "maluca", mas, meses depois, admitido a curtida.

Ela afirmou que tentou ligar para Shia, mas que o ator se recusou a atender o telefone. "Eu tentei ligar pra ele umas 30 vezes, e ele não atendeu, porque não quer, porque é fraco, corno. Ele está com a Carlinha. Desejo tudo de bom pra você, querido. Desejo que você exploda", concluiu.

O ex-casal assumiu o namoro em maio de 2023. Eles eram cotados para participar da nova temporada do reality Power Couple Brasil, também na RecordTV.

*Com informações de Estadão Conteúdo