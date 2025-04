BBB 25: Diego reclama de dor na coluna após tombo no Castigo do Monstro

Na manhã de hoje, Diego Hypolito reclamou de dor na coluna após cair enquanto estava cumprindo o Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

De madrugada, enquanto montava o castelo de cartas apoiado na mesa, Diego se desequilibrou e caiu de costas no chão. Ele passou por atendimento médico.

De manhã, em conversa com Daniele e Guilherme, o atleta reclamou: "Nunca doeu desse jeito."

Guilherme, que é fisioterapeuta, pontuou: "É que está sendo muito exigido da sua coluna [no Castigo do Monstro]. Não tem posição. [...] Você ficou muito tempo de cócoras. Como não tem mobilidade no tornozelo, compensa na lombar, no quadril. Depois de um tempo começa a incomodar."

Diego concordou e reforçou: "Eu estou com muita dor hoje. Está irradiando até meu dedão, meu glúteo."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas