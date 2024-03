Lutador chamou os Beatles de 'homens minúsculos' ao vê-los, conta fotógrafo

O fotógrafo Harry Benson, 94, promoveu o encontro da banda inglesa com o pugilista Muhammad Ali em 1964 e recordou o momento.

O que aconteceu

O fotógrafo contou às Fox News nesta quarta-feira, sobre suas memórias de um encontro tenso entre os Beatles e o lutador. Na época, todos participaram de uma sessão de fotos feita em 8 de fevereiro de 1964.

"Quando você fotografa Muhammad Ali, você sempre tem algo interessante", afirmou Benson para a emissora americana. Ele recorda que ao ver os artistas, Ali declarou que o quarteto eram "homens minúsculos" em comparação com sua estrutura de atleta.

Mas os comentários seguiram, com o pugilista falando para a banda que "sua música não é tão boa". "Digamos que eles não gostaram muito de ouvir isso", afirma Harry. "Então os Beatles disseram: 'Ouvimos dizer que você não é tão bom boxeador'."

Ali ainda disse a eles: 'Sou muito mais bonito do que vocês quatro juntos! Olhem para mim!' Ele (Ali) os fez fazer caretas como se estivesse nocauteando todos. Ele simplesmente fez tudo para uma ótima foto. Os Beatles estavam um pouco relutantes em fazer todas essas coisas. E Ali os superou completamente.

No aniversário de 60 anos das fotos que Harry Benson fez de um turnê do quarteto inglês, ele recordou dos cliques da banda 'nocauteada' no ringue de Ali. E a banda não gostou muito das fotos: "John Lennon me disse : 'Foi um erro ver Ali'. Ele sentiu que ele fazia com que todos parecessem estúpidos. Os Beatles nunca me perdoaram."