Massacration mostra que a piada ainda tem muita graça, sim senhor

Quando o Massacration, esquete musical dos humoristas do Hermes & Renato, foi escalado para o cast do Summer Breeze 2024, uma parcela dos fãs do gênero virou a cara. "Tanta banda de verdade tão boa pra ser escolhida, eles metem uma piada velha que acabou com a MTV", disseram alguns, abertamente injuriados. Bom, se levarmos em consideração a reação da plateia ao que rolou no show desta sexta-feira (26), não dá pra dizer que a escolha foi mais acertada. Porque ali tem uma sátira e também uma banda real.

Com uma apresentação que é o mais puro suco do Brasil, os humoristas provaram mais uma vez aos mal-humorados que também são bons músicos - bom, pelo menos dois deles são. O vocalista Bruno Sutter, incorporando o filho do Deus Metal, Detonator, já é meio que unanimidade ("Chupa Bruce Dickinson, chupa Sebastian Bach"), provocou, ao soltar um de seus famosos agudos. Mas Marco Alves como Metal Avenger também é um caso à parte, esmerilhando na guitarra sem deixar a dever nenhum medalhão que tenha passado por aqui nesta tarde. Baixo e bateria ficam a cargo de personagens mascarados, que podem tranquilamente ser substituídos. Faz parte.

E se a música estava lá, firme e forte, muito bem representada, do metal quase brega de "The Bull" e sua celebração ao chifre à quase thrash "Let's Ride to the Metal Land", passando pelo hard rock de "Metal Milf", obviamente o humor não podia ficar de fora, transformando cada canção em um novo esquete.

A abertura se deu com Felipe Torres, o mais multifacetado da trupe, devidamente trajado como Gilberto Barros, com direito à vinheta do finado "Sabadaço" e tudo mais. Ao anunciar que a banda estava atrasada e teríamos nomes como Gusttavo Lima, Belo, Gracyanne e Tio Paulo, gerando um desagravo quase ensaiado do público, eis que entra Sutter trajado como Kasino, relembrando um momento que virou meme na cultura pop.

Até ser devidamente derrubado pelo Joselito, claro, personagem dos mais longevos da turma. Clássicos sempre serão clássicos.

Passariam por ali ainda Michael Jackson (em "Metal Milk Shake", que fez referência não apenas a "Beat It", mas também ao clássico infantil "Fui Morar Numa Casinha"), uma sátira de Max Cavalera chamada Max Cagalhera (em "The Mummy", que ainda fez a galera gritar ao som de "Tumbalacatumba", da saudosa Vovó Mafalda) e um bando de cavaleiros medievais quebrando o pau no palco enquanto eles executavam "Metal Is My Life", uma exaltação ao bom e velho metal espadinha (que promete ser o tema predominante nos shows do sábado, aliás).

"Metal Is My Life", por falar nisso, é o nome do próximo disco do Massacration, anunciado oficialmente durante o show, sucessor de Good Blood Headbangers (2009) e que reunirá alguns dos muitos singles que a banda lançou separadamente nos últimos anos.

A produção já tem até data de lançamento: 13 de julho, em pleno Dia Mundial do Rock. Um dia que é "mundial" no nome, mas que é comemorado apenas por aqui. Nada mais Brasil. Nada mais Massacration.

