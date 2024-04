Grávida, Iza ganha presentes do namorado Yuri Lima: 'Amo tanto que dói'

Iza, que está grávida do primeiro filho, ganhou presentes do namorado, Yuri Lima, enquanto jogador do Mirassol viaja.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, a cantora compartilhou uma foto das flores e chocolate que recebeu do companheiro.

O jogador também enviou um cartão com uma declaração. "Mesmo longe, vou fazer de tudo para estar presente (e vai ser por pouco tempo, me espera). Te amo, gostosa".

Iza aproveitou para se declarar de volta com sua música "Uma Vida é Pouco Pra Te Amar", do álbum Afrodhit. "Eu te amo tanto que dói", disse.

Os dois estão juntos desde janeiro de 2023. Yuri é atleta do time Mirassol. No ano passado, a cantora contou que mora no Rio de Janeiro, enquanto ele vive no interior de São Paulo.