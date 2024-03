Dieguinho: Mesmo sem vencer BBB, Bia tem tudo pra faturar o dobro do prêmio

A celeuma envolvendo a briga entre Davi Brito, 21, e MC Bin Laden, 30, acabou sem direito a expulsão no BBB 24 (Globo). A consequência do conflito que quase terminou em agressão física limitou-se a uma repreensão verbal de Tadeu Schmidt, 49, na noite de terça-feira (26).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, opina que Beatriz, 23, teria sido a sucessora natural de Davi no favoritismo da audiência caso ele tivesse perdido a vaga no reality. "Se o Davi e o Bin Laden tivessem sido expulsos, naturalmente a Beatriz ganharia o BBB - e não seria algo necessariamente ruim para as marcas. A Beatriz já iria ocupar um pouco do que as marcas querem, que é uma figura representativa [para elas]."

Para Dieguinho, Beatriz vai se tornar a nova queridinha do mercado publicitário brasileiro assim que puser os pés fora do Big Brother. "Ela vai fazer campanhas de todas as marcas patrocinadoras do programa - porque puxou o saco de todas elas. A Beatriz vai sair do BBB e, no primeiro dia seguinte, provavelmente já vai estar no estúdio gravando, para que aproveitar o hype."

O apresentador vislumbra para a vendedora do Brás um pós-reality dos mais lucrativos que se viu nos últimos tempos. "Escrevam o que estou dizendo: a Beatriz fará mais dinheiro do que o Davi vai fazer com o prêmio do programa. Jogo que a Beatriz vai faturar pelo menos R$ 6 milhões em dois meses - o dobro do prêmio do BBB."

Carismático, Davi tem tudo pra garantir pós-BBB melhor que Amanda Meirelles

Davi Brito, 21, sobreviveu ao paredão desta semana no BBB 24 (Globo), que eliminou Leidy Elin, 26, com 88,33% dos votos. O motorista baiano teve apenas 6,76% para deixar a casa, contra 3,84% de MC Bin Laden, 30, e apenas 1,07% de Matteus Amaral, 27.

Leão Lobo vê como certa a vitória de Davi no reality. O jornalista opina que Davi tem tudo para garantir um pós-BBB muito melhor que o de Amanda Meirelles, 33, vencedora do BBB 23. "Ninguém lembra dela hoje. Mas o Davi não. Ele é uma figura brasileira que vai ficar na memória de muita gente e pode construir uma carreira muito bonita no que quiser, porque é carismático, é forte."

O programa Splash Show é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 13h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias do dia e comentários. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash