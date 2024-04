'A Viagem': meme com Madonna e empurrão voltam a viralizar na nova reprise

Com a nova reprise de "A Viagem" (Globo) no canal Viva, alguns memes e cenas marcantes da novela voltaram a viralizar nessa 1ª semana de exibição.

O que aconteceu

Com a estreia da reexibição de "A Viagem", a trama escrita por Ivani Ribeiro ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Quando 'A Viagem' passou pela primeira vez eu tinha tanto medo do Alexandre", comentou um internauta.

Apesar de ser a quinta reprise da novela, ainda tem telespectador assistindo a trama pela primeira vez. "Eu acho incrível que eu tô assistindo A Viagem pela primeira vez e já tô gostando e torcendo pelo casal Alberto e Estela. Como pode?", questionou uma usuária do X (antigo Twitter).

Com isso, alguns memes voltaram a viralizar, como a cena onde Dona Cininha (Nair Bello) anda pela rua com uma camiseta da cantora Madonna. "Dona Cininha usando a camiseta da Madonna com uma sacola de pão na primeira cena da Nair Bello na novela faltando exatos 10 dias para o show da Madonna em Copacabana", escreveu um fã da novela. "Dona Cininha pronta para a Celebration Tour Madonna dia 4!", brincou outro.

No capítulo de sexta-feira (25), Diná (Christiane Torloni) dá um empurrão em Mauro (Eduardo Galvão), que caiu sobre a mesa, durante uma briga de Téo (Maurício Mattar) com a esposa. "Até hoje eu acho que a Torloni pesou a mão no empurrão, o Galvão caiu com tudo", comentou um internauta sobre a cena que voltou a viralizar.

