Fabi Justus volta ao hospital após transplante de medula óssea: 'Controle'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Fabiana Justus, 37, contou em suas redes sociais sobre o seu retorno ao hospital após o transplante de medula óssea. A influenciadora digital afirmou que precisa retornar para fazer exame de controle.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (25), a filha de Roberto Justus comentou sobre exame que precisou fazer no hospital. "Pré sedação/pós sedação. Hoje vim fazer o mielograma, um exame de controle para ver como está a medula. Estamos no D + 29 (29 dias do meu transplante). Vamos que vamos, rumo aos primeiros 100 dias! Obrigada mais uma vez pela torcida, orações e energia maravilhosa de sempre", disse ela.

Após o exame, ela precisou retornar nesta sexta-feira (26). "Cá estamos nós outra vez! Duas vezes por semana (essa foi a terceira por causa do exame de ontem)", escreveu ela.

Fabiana Justus comemorou, no último dia 9 de abril, que sua nova medula "pegou" após o transplante. A influenciadora foi diagnosticada com leucemia.