Gracyanne rebate críticas sobre pole dance: 'Nunca vou lamentar'

Gracyanne Barbosa, 40, rebate críticas sobre vídeos de pole dance nas redes sociais.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, ela falou sobre os comentários de não estar triste. "Alguém postou que eu estava fazendo pole e muita gente comentou: Aí, você não estava triste?'. Gente, juro por Deus, eu posso estar triste, eu estou num momento difícil, mas eu nunca vou deixar me abater".

A influenciadora fitness ressaltou que não deixa de fazer suas coisas por estar triste. "Eu nunca vou deixar de treinar, de fazer as coisas que eu gosto, de trabalhar, sabe por quê? Mesmo quando as coisas estão difíceis, eu só consigo levantar e agradecer, porque abrir os olhos é um presente divino".

Gracyanne ainda confessou que agradece todo dia a oportunidade de melhorar. "Todos os dias eu agradeço pela oportunidade de mais uma dia, de poder melhorar as coisas que eu fiz de errado, de poder ter saúde de poder correr atrás, de ter a minha família, de pessoas que eu amo perto"

Ela também revelou que não vai mais falar sobre o fim do casamento com Belo. "Vocês não vão me ver voltar nesse assunto, só esclareci aquele dia para vocês, mas vocês não querem me ver lamentando."