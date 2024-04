'Aranhas' em Marte: O que explica imagens captadas por sonda especial?

Do UOL, em São Paulo*

Uma imagem capturada pela sonda da Agência Espacial Europeia (ESA) revelou uma série de formações na superfície de Marte, que, à primeira vista, ganhava um formato similar a aranhas.

O que aconteceu

Não há aracnídeos em Marte. As formações peculiares, na realidade, são erupções de dióxido de carbono, o CO2, e foram encontradas em uma região do polo sul do planeta vermelho, chamada de "Cidade Inca".

As "aranhas" aparecem quando o sol da primavera marciana recai sobre a cobertura de dióxido de carbono depositada nessas regiões do inverno, segundo a explicação da ESA.

A luz solar transforma em gás o gelo de dióxido de carbono que está na base dessa cobertura, o que faz com que se acumule e rompa as placas de gelo superiores. O gás se libera na primavera marciana, arrastando matéria de coloração escura para a superfície e rompendo as camadas de gelo de até um metro de espessura.

ESA, em comunicado oficial.

Esses processos formam padrões sob o gelo que, vistos de cima, lembram aranhas. O tema esteve entre os assuntos mais buscados no Google Trends nesta sexta-feira (26).

'Cidade Inca' em Marte

Chamada também de Angustus Labyrinthus, a Cidade Inca foi descoberta em 1972 pela sonda Mariner 9 da Nasa. O nome se deve a cordilheiras lineares, que se pensava, inicialmente, se tratar de dunas de areia petrificada ou restos de antigas geleiras.

Exemplo de pareidolia

O fenômeno chamado de pareidolia ocorre quando nossas mentes nos enganam, levando a ver coisas que não existem. Daí às vezes enxergarmos coisas que não existem, como as tais "aranhas marcianas".

Em Marte, já houve diversas pareidolias, como a famosa "cara de urso", uma "porta alienígena" captada pelo rover Curiosity e uma rocha em forma de gato registrada pelo robô Perseverance.

Na Lua, o rover chinês Yutu 2 encontrou uma "cabana misteriosa" que, na verdade, era apenas uma rocha de formato peculiar.



*Com informações do DW