Taylor Swift destrona Beatles e chega a recorde com 12º álbum líder de vendas no Reino Unido

LONDRES (Reuters) - A cantora norte-americana Taylor Swift ocupou o topo das paradas britânicas nesta sexta-feira com o álbum "The Tortured Poets Department", disco que bateu os outros do "Top 10" e a fez destronar os Beatles como artista que atingiu mais rapidamente a marca de 12 álbuns número um no Reino Unido.

"Poets" foi o álbum com a melhor performance em sua semana de lançamento no Reino Unido em sete anos, o que fez Taylor empatar com Madonna como artista feminina com mais álbuns no topo da parada britânica na história.

"Nenhum outro artista teve 12 álbuns número um em espaço tão curto de tempo. Taylor Swift conseguiu esse feito em 11 anos e seis meses", afirmou a Official Charts Company.

"Isso supera os Beatles, que conquistaram esse feito com 14 anos e um mês."

O primeiro single da cantora no álbum, "Fortnight", é uma colaboração com Post Malone, que lidera a parada de canções no país.

O disco também lidera as paradas na Austrália e deve obter o mesmo resultado nos Estados Unidos. Pouco após o lançamento, na sexta-feira passada, tanto o Spotify quanto a Amazon disseram que "Poets" tinha sido o álbum mais tocado das plataformas em um só dia.

Na quarta-feira, o Spotify afirmou que o álbum foi o mais tocado da plataforma em uma única semana, superando 1 bilhão de reproduções.

"Já passamos da fase em que você ficava surpreso com os feitos de Taylor Swift... toda vez que você pensa que ela chegou ao topo, ela aparece para ir além com o próximo lançamento", afirmou o jornalista e especialista da indústria musical Mark Sutherland.

"Ela está elevando muito o nível em uma época em que é muito, muito mais difícil obter esse tipo de popularidade universal."

Swift vem estabelecendo marcos no setor musical e impulsionando as economias locais com sua turnê Eras, que será retomada em Paris no próximo mês.

A revista Time a nomeou a Pessoa do Ano de 2023, citando seus feitos musicais e sua influência mais ampla.

Swift anunciou "Poets" em fevereiro no Grammy, onde ganhou o quarto prêmio de Álbum do Ano por seu disco "Midnights", de 2022.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian; reportagem adicional de Sarah Mills)