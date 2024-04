Anderson relatou problema de músico ex-Molejo com drogas: 'Pediu para sair'

Anderson Leonardo, do Molejo, morreu hoje, aos 51 anos, em decorrência de um câncer. Ele contou detalhes de situações enfrentadas por Waguinho, ex-companheiro do Molejo, nos anos 1990.

Ele era de outra tribo. Muitas vezes ficava daquele jeito, não conseguia (se apresentar). Ele faltava bastante nos shows. Em certo momento, pediu para sair do grupo.

Anderson Leonardo

O que aconteceu

Ex-companheiro sofria com alucinações. "Olhava para o público e via um monte de formiga gigante. Falava: 'as formigas vão nos atacar'", relatou o vocalista em entrevista ao podcast Papagaio Falante em junho de 2023.

Waguinho foi um dos fundadores do Molejo. Ele é um dos compositores do sucesso "Brincadeira de Criança", sucesso do grupo de pagode lançado em 1997.

Músico deixou Molejo em decorrência dos problemas com drogas. "Eles tentaram me consertar, mas eu era muito aloprado. Estava usando drogas direto. Andrezinho e Anderson sempre tentaram me segurar", contou Waguinho em entrevista ao Brito Podcast em dezembro de 2021.

Waguinho também integrou o grupo Os Morenos nos anos 1990. Ele afirmou ter se tornado pastor e músico gospel em 2022. "Eu me converti em outubro de 2000, estava drogado, ia morrer de overdose. Eu e minha esposa estávamos separados, mas ela chegou onde eu estava, falou de Jesus para mim e eu aceitei", disse em participação no programa Bulldog Show.