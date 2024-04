Tygers of Pan Tang prova que a história do heavy metal pode ser injusta

Banda fundamental do New Wave Of British Heavy Metal (NWOBHM), o Tygers of Pan Tang subiu ao Sun Stage do Summer Breeze Brasil com o sol a pino - com o perdão do trocadilho. E aumentou ainda mais a temperatura entregando um espetáculo de heavy metal clássico de altíssima categoria.

Se para a história o Tygers of Pan Tang ficou pela estrada da NWOBHM comendo poeira dos contemporâneos Iron Maiden, Def Leppard e Saxon, no Summer Breeze eles mostraram que, bem, a história pode ser injusta.

Único remanescente da formação original, o guitarrista Robb Weir montou uma banda entrosada e poderosa, que abriu o set list com dois números dos primórdios do grupo: "Gangland", do disco "Spellbound", e "Love Don't Say", do álbum "Crazy Nights", ambos de 1981.

Em seguida, adentrou pela "nova fase" do grupo - que já dura 24 anos, diga-se de passagem. Vieram, na sequência, "Only the Brave", do álbum "Tygers of Pan Tang" (2016), "Fire on the Horizon", do disco "Bloodlines" (2023), e "Destiny", de "Rituals" (2019). Todas canções criadas pela atual formação, quee traz, além de Weir, o vocalista Jacopo Meille, o guitarrista Francesco Marras e o baterista Craig Ellis. O baixista Huw Holding é o novato do grupo, tendo entrado em 2021.

A energia despendida pela banda, no entanto, era a mesma, seja qual fosse a idade da música apresentada. Meille, por exemplo, transbordava em faixas de fases anteriores à sua administração, como "Euthanasia" e "Suzie Smiled", do primeiro disco, "Wild Cat" (1980). Marras e Weir mantiveram suas guitarras discretas, deixando que Meille comandasse o show.

O encerramento, claro, foi com o grande clássico da banda, a cover de "Love Potion nº 9", do álbum "The Cage" (1987).

Essa dinâmica, de misturar clássicos com novidades, deu o tom do set list, mostrando que o Tygers of Pan Tang respeita sua história, mas lembra que ainda está vivo e ainda tem muita lenha pra queimar.

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: sexta-feira, 26 de abril de 2024

