Após assassinato de Venâncio, quem ainda morre em 'Renascer'?

No capítulo de segunda-feira (22), da novela "Renascer" (Globo), José Venâncio (Rodrigo Simas) foi assassinado em uma tocaia de Egídio (Vladimir Brichta). Se levarmos em consideração a 1ª versão do folhetim, exibida em 1993, outros três personagens ainda devem morrer até o fim da história.

Tião Galinha

O marido de Joaninha (Alice Carvalho) morre na cadeia após ser acusado injustamente. Por causa de uma falsa denúncia de Egídio, Tião (Irandhir Santos) vai parar atrás das grades.

Na prisão, o homem se mata enforcado com roupas de cama. Depois disso, Joaninha fica com Pastor Lívio (Breno da Matta).

Tião Galinha (Irandhir Santos) em 'Renascer' Imagem: Reprodução/Globo

Egídio

Na 1ª versão de "Renascer", o vilão se chamava Teodoro e foi assassinado misteriosamente na reta final. Depois de aprontar com a vida de vários personagens, um mistério sobre a identidade do assassino deve surgir.

Se o remake seguir a mesma resolução da trama original, a culpada será Mariana (Theresa Fonseca). Ela mata o marido de Dona Patroa (Camila Morgado) para proteger José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Egídio (Vladimir Brichta) em 'Renascer' Imagem: Reprodução/Globo

José Inocêncio

Após ficar paraplégico em uma emboscada onde leva vários tiros, o fazendeiro se recusa a receber medicação. Cada dia pior, Zé Inocêncio começa a definhar na cama.

No último capítulo, João Pedro (Juan Paiva) vai até o pé de jequitibá e retira o facão do pai. Ele entrega o objeto para o protagonista que se desculpa com o filho antes de morrer. Por fim, ele recebe a visita de Maria Santa (Duda Santos) que vem buscá-lo para viver um amor eterno.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) em 'Renascer' Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.