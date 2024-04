Summer Breeze tem 'festival paralelo' do lado de fora do evento em SP

O festival Summer Breeze, que acontece nos dias 26, 27 e 28 de abril no Memorial da América Latina, em São Paulo, tem um verdadeiro "festival paralelo" do lado de fora do espaço.

Fãs de rock de várias vertentes se acumulam próximo a um dos portões, onde podem assistir tranquilamente a um dos telões por entre as grades e sobre elas.

Pessoas com camisetas de banda e tomando bebidas alcoólicas mostram que foram até o local de forma planejada, e não estavam somente de passagem. De acordo com Nasi, profissional de TI que faz parte de uma banda de rock gótico, a ideia é acompanhar de forma gratuita.

"Esse ano não ia ter uma banda que eu gosto tanto assim, então não quis comprar. Mas mesmo assim vale muito a pena acompanhar. Conheço o som de várias bandas que vão estar e em especial curto o Exodus e Sebastian Bach", conta.

A banda de Nasi, The Dark Eyes, se dedica em especial a covers, mas em breve terá músicas autorais, de acordo com ele, que diz que pretende acompanhar o Summer Breeze do portão até o último show.

Do outro lado da rua do Memorial, algumas pessoas se arriscam a subir em árvores para terem visão mais privilegiada. Os ambulantes aproveitam para lucrar entres os que decidiram assistir ao festival de forma paralela.

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: sexta-feira, 26 de abril de 2024

Abertura: 10h

Endereço: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo, SP)

Classificação etária: 16 anos

Ingressos

Venda on-line: https://www.clubedoingresso.com/evento/summerbreeze2024