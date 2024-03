Isabelle brinca com Alane em festa: 'Vou dar um beijo na tua boca!'

Na segunda festa da líder Giovanna do BBB 24 (Globo), Isabelle fez uma brincadeira com Alane e disse que iria beijar a boca da bailarina.

O que aconteceu

Durante a festa, as duas dançaram juntas ao som de "Bixinho", de Duda Beat. Um trecho da música diz: "Com esse sotaque, cê me deixa louca. Cheira meu cabelo, aperta a minha coxa. Que com esse beijo cê me deixa doida."

Nesta parte, Isabelle olhou para a Alane e brincou: "Vou dar um beijo na tua boca!"

Bia, que estava próxima das duas, riu e ficou empolgada. Apesar do papo, Isabelle e Alane não seguiram com o beijo e apenas continuaram dançando.

