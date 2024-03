Juju Salimeni exibe resultado de harmonização no bumbum: 'Durinho e denso'

Juju Salimeni, 37, compartilhou detalhes de harmonização que fez nos glúteos e mostrou como ficou o bumbum após o procedimento.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, Salimeni explicou que faz o procedimento há alguns anos para dar "sustentação" na região inferior do músculo. "Faço há uns três anos e amo. Não fico sem de jeito nenhum. São algumas aplicações de produtos bioestimuladores que fazem com que o bumbum fique mais durinho e aumenta a produção de colágeno".

Salimeni contou que tem o "bumbum pesado" e a harmonização impede que as nádegas deem uma "caidinha". "Como meu bumbum é bem pesado, às vezes, sinto que fica um pouco caidinho. Então, fazemos as aplicações nessa região [inferior] e aqui em cima [superior]. Deixa ele mais durinho, denso e você sente que fica mais empinadinho. E dá uma sustentação. Eu amo. Fica mais bonito e melhora até o formato".

Vale destacar que recentemente Juju Salimeni admitiu que nem sempre vai treinar de bom humor. A influenciadora fitness contou que, ao contrário do que muitos pensam, tem dias que ela não quer ir treinar, inclusive quando é dia de malhar os glúteos.