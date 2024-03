BBB 24: Globo mostra brothers do grupo Fadas pulando pelados na piscina

A edição de quarta-feira (27) do BBB 24 (Globo) exibiu, com tarjas, o momento em que brothers do Grupo Fadas pularam sem roupa na piscina da casa.

O que aconteceu

O VT mostrando o momento de comemoração dos participantes foi exibido com um robô "mascote" do BBB como tarja.

O grupo já havia conversado sobre pular sem roupas na piscina ao completarem 80 dias de programa. Na tarde de hoje, eles cumpriram a promessa.

Imagem: Reprodução/Globoplay

Junto a Davi, Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle toparam a brincadeira. "Sou muito certinha e eu não quero ser mais", disse Alane. "Adoro me permitir."

Imagem: Reprodução/Globopaly

O momento do pulo não foi mostrado pelas câmeras principais do Globoplay, mas foi possível ver os brothers tirando as roupas e, depois, já dentro da piscina, pelas câmeras da academia.

BBB 24: Brothers pulam pelados na piscina Imagem: Reprodução/Globoplay

Após pularem na piscina, os brothers comemoraram aos gritos de "80 dias" e "É Top 10". "Que daora, foi muito incrível", disse Beatriz.

Matteus disse que se preocupa com quem pode estar assistindo ao programa. "Fico pensando na minha virgindade", disse Beatriz. "Ninguém virgem nunca pulou pelado na piscina".

