São-paulino William Gomes terá multa de 100 milhões de euros no Porto, diz jornal

Prestes a ser anunciado como novo reforço do Porto, o jovem atacante William Gomes, do São Paulo, deve ter uma multa rescisória astronômica no time português, de 100 milhões de euros (quase R$ 600 milhões). A informação é do jornal Record, de Portugal.

A transferência do jovem atleta de 18 anos foi a solução que a diretoria são-paulina encontrou pra fazer caixa (deve receber cerca de 10 milhões de euros) e destravar a negociação pelo lateral-esquerdo Wendell. Ele não seria liberado pelo time português neste momento, e agora deve ser envolvido na negociação e reforçar o time do Morumbi.

Restam burocracias para que o acordo seja sacramentado. William Gomes, inclusive, já se despediu dos companheiros no CT da Barra Funda. O São Paulo mantém 20% de uma venda futura de William Gomes, que subiu ao profissional no ano passado. Ele deixará o time tricolor com três gols e uma assistência em 16 partidas. Havia a expectativa de que o atacante fosse mais utilizado neste ano pelo técnico Zubeldía.

O acordo ainda antecipa a chegada de Wendell. Ele só viria no meio do ano, mas agora conseguiu a liberação para romper seu contrato com o Porto, clube que defendia desde 2021. Wendell, de 31 anos, chegou a ser procurado por outros times brasileiros, como Corinthians, Fluminense e Grêmio, pelo qual se destacou antes de ir para a Europa.

O atleta, porém, tinha preferência pelo São Paulo, mesmo com uma proposta menos vantajosa financeiramente. Wendell deve ser o terceiro reforço da equipe para 2025. Vieram também o meio-campista Oscar e outro lateral-esquerdo, o argentino Enzo Díaz.