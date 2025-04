Pacto x Maldição: Real e Arsenal colocam 'famas' à prova por vaga na semi

Do UOL, em São Paulo

A disputa entre Real Madrid e Arsenal por uma vaga na semifinal da Champions, hoje, colocará fim — pelo menos temporariamente — à fama de um dos clubes na competição continental.

Pacto x Maldição

O Real ativou o "pacto" nas últimas temporadas. O clube espanhol acumulou classificações heroicas em jogos onde elas pareciam improváveis devido a resultados adversos ou atuações ruins.

Maiores campeões, os Merengues conquistaram duas das últimas três edições desta maneira. O Real tirou PSG, Chelsea e Manchester City na temporada 2021/22, além de City e Bayern de Munique no ciclo 2023/24 em jogos com viradas emocionantes.

O Arsenal vive "maldição" na Champions. A equipe inglesa é, ao lado do Tottenham, a única dos seis principais times do país que nunca conquistou a competição continental. Até mesmo Aston Villa e Nottingham Forest, de menor expressão, já levantaram a taça.

Os Gunners tentam voltar a uma semifinal após 16 anos. A última vez em que disputaram essa fase do torneio foi em 2009, os ingleses caíram para o Manchester United, que seria o vice-campeão desta edição.

Final, então, apenas uma — e com marca brasileira. O Arsenal teve a chance de ser campeão da Champions em 2006, saiu vencendo o Barcelona, mas sofreu o trauma de levar a virada na reta final da partida — Eto'o empatou o jogo, e Belletti fez o tento da vitória espanhola por 2 a 1.

Baque colocará fim ao 'pacto' do Real?

O Arsenal conseguiu fazer o que ninguém fazia com o Real desde 2013. A equipe inglesa amassou os espanhóis e venceu o jogo de ida por 3 a 0 — os espanhóis não perdiam um duelo de ida de mata-mata na Champions por três gols de diferença há anos.

Declan Rice comemora gol marcado pelo Arsenal contra o Real Madrid na Champions Imagem: Dylan Martinez/REUTERS

O Real não se recuperou do baque em 2013. A derrota por 4 a 1 para o Borussia Dortmund na ida da semifinal daquela temporada não foi recuperada na volta. Os espanhóis até venceram por 2 a 0 no segundo duelo, no Bernabéu, mas não foi o suficiente.

O cenário é o mesmo neste ano. O Arsenal chega à Espanha com vantagem de três gols construída em casa. Resta saber se o Real vai conseguir mais uma noite heroica, reativar o pacto e manter a maldição dos Gunners ou se os ingleses darão mais um passo rumo ao fim dela e serão o ponto fora da curva no histórico recente do rival na Champions.