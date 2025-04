Bruno Henrique: como mundo do esporte tratou casos de envolvimento com apostas

Indiciado por suposto envolvimento em esquema de apostas esportivas, Bruno Henrique pode entrar na lista de atletas denunciados ou, até mesmo, condenados por participação nesses casos. O atacante do Flamengo é suspeito pela Polícia Federal (PF) de estelionato e fraude em competição esportiva, em uma investigação que apura manipulação em jogos de futebol para benefício de apostadores. O jogador é suspeito de ter forçado um cartão amarelo em uma partida do Brasileirão de 2023.

No Brasil, em 2023, a Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), culminou em uma série de sanções a diferentes atletas envolvidos em manipulações de resultado em partidas das Séries A e B do ano anterior. Foi o primeiro grande caso no País desde a "Máfia do Apito", em 2005, na qual 11 partidas do Brasileirão daquele ano foram anuladas e remarcadas pelo envolvimento do árbitro Edilson Pereira de Carvalho no resultado dos jogos, para benefício de terceiros.

Na Penalidade Máxima, os jogadores foram investigados pela participação em manipulação de resultados e forçar cartões amarelos para beneficiar apostadores. Como resultado, a Fifa baniu do futebol Gabriel Tota, Ygor Catatau e Matheus Phillipe. Paulo Miranda e Onitlasi Junior Moraes tiveram pena de suspensão por 720 dias cada. Paulo Sérgio Marques Corrêa, André Luiz Siqueira Júnior e Mateus da Silva Duarte, 600. E Eduardo Bauermann e Fernando Neto, 360 dias.

Alef Manga foi punido por meio de outra investigação e também recebeu 360 dias, além de multa de R$ 50 mil. Ele já voltou a atuar, no último ano, e atualmente defende o Avaí, na Série B do Campeonato Brasileiro.

Fora do Brasil, as leis europeias no futebol são ainda mais rígidas. No Campeonato Inglês, Lucas Paquetá, do West Ham foi denunciado após investigação da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês). É apurada a conduta do meia em quatro jogos do West Ham, no Inglês, entre 2022 e 2023, com benefício de familiares. O atleta nega o envolvimento, e conhecerá a decisão da FA ao final desta temporada.

No mesmo caso de Paquetá, esteve envolvido Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit, no período em que o atacante atuava no Betis, da Espanha. Na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, três pessoas foram indiciadas, incluindo Bruno Tolentino Coelho, tio de Paquetá, cuja transferência via Pix no valor de R$ 30 mil ao atacante foi constatada nas averiguações.

Também na Inglaterra, Ivan Toney, do Brentford, pegou um gancho de oito meses após infringir 232 vezes o código de conduta que proíbe atletas de fazerem apostas, feitas entre 25 de fevereiro de 2017 e 23 de janeiro de 2021. O atacante também recebeu multa de 50 mil libras (R$ 306,8 mil).

Das 29 apostas em resultados da partida, Toney apostou 16 vezes que seu time venceria. Ele veio a atuar em 11 destas partidas e esteve no banco de reservas em outra ocasião. O caso mais chocante são as 13 apostas restantes, no qual o atacante torceu para que seu próprio time perdesse. Atualmente, defende o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

O italiano Sandro Tonali, do Newcastle, cumpriu suspensão de dez meses por apostas ilegais enquanto atuava no Milan e no Brescia. A pena foi definida pela Federação de Futebol da Itália (FIGC). O jogador confessou que apostava em vitórias dos times pelos quais atuava.

ALÉM DO FUTEBOL

Na Major League Baseball (MLB), dos Estados Unidos, um dos casos mais emblemáticos se deu em 1919, no início do esporte. "Shoeless" Joe Jackson e outros sete jogadores do Chicago White Sox foram banidos após o escândalo da World Series daquele ano, conhecido como "Black Sox Scandal". Eles foram acusados de combinar uma manipulação no resultado das partidas.

Também emblemático, o caso de Pete Rose, líder em múltiplas estatísticas da MLB, fez com que o ex-treinador e jogador fosse impedido de entrar no Hall da Fama do esporte. Em 1989, ele esteve sob suspeita de em jogos de beisebol enquanto ainda defendia o Cincinnati Reds. Em 2004, após anos em que negou a acusação, Rose admitiu e confessou que realmente apostou a favor, e não contra, os Reds.