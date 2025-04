Renato Moicano esfria rivalidade com Pimblett e mira novo capítulo no UFC

A rivalidade entre Renato 'Moicano' e Paddy Pimblett pode até ter rendido boas trocas de farpas nas redes sociais e entrevistas nos últimos tempos, mas, segundo o brasiliense, tudo não passou de interesse competitivo. Após o UFC 314, ele deixou claro: não tem nada pessoal contra 'The Baddy', apenas acreditava que seria uma boa luta. Seria - uma vez que, agora, o cenário mudou.

Em entrevista exclusiva ao portal 'MMA Junkie', o brasileiro admitiu que, após a vitória de Pimblett sobre Michael Chandler no último sábado (12), o UFC dificilmente colocaria os dois frente a frente no momento. Invicto na organização com sete triunfos, o inglês se projeta para desafios maiores cenário que ganhou o aval de Dana White, apesar da insatisfação de Moicano.

"O lance é que as pessoas acham que eu odeio o Paddy Pimblett. Eu não odeio o Paddy. Ele tem muita visibilidade, por isso eu queria enfrentá-lo, mas agora essa luta não é possível. O UFC está apostando nele. Sabemos disso. Por quê? Porque o Dana White disse na coletiva do UFC 314 que uma vitória sobre o Chandler o colocaria na disputa de título. Eu não concordo com isso nem um pouco, mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar do UFC?", afirmou Moicano.

Brasileiro na mira

Durante a conversa, o ex-desafiante ao cinturão dos pesos-leves (70 kg) - que entrou como substituto de última hora para enfrentar Islam Makhachev em janeiro, onde acabou derrotado - ainda fez uma previsão ousada. Para ele, um compatriota pode ser o próximo a encarar o novo oitavo colocado do ranking da divisão.

"O UFC sabe o que está fazendo e, se está apoiando o Paddy, é por um motivo. O próximo adversário dele vai ser o Charles (Oliveira) ou o Justin (Gaethje), com certeza", opinou o brasileiro.

Futuro no octógono

Atualmente na 10ª colocação do ranking, Moicano ainda não tem data para voltar a lutar. Com a esposa grávida e o bebê previsto para nascer no fim de maio, ele afirmou que estará pronto para competir após esse momento especial. Além disso, em tom bem-humorado, garantiu não estar preocupado com a posição de seu próximo oponente e que até prefere que seja uma luta fácil.

