Sequência de lesões de laterais pode abrir caminho para Giay ter mais chances no Palmeiras

O Palmeiras tem tido grandes dores de cabeça quando o assunto é lesão. Atualmente, o técnico Abel Ferreira tem seis atletas entregues ao Departamento Médico, incluindo os laterais direito Mayke e Marcos Rocha. Com isso, resta apenas Agustin Giay como lateral direito de origem à disposição. O argentino pode, neste cenário, ganhar mais chances.

Após o vice do Campeonato Paulista, Abel Ferreira precisou fazer mudanças no time para tentar reencontrar a formação ideal do time, que vinha deixando a desejar no desempenho. Mesmo enquanto o treinador tinha Mayke ou Marcos Rocha à disposição, escolheu Bruno Fuchs, que chegou neste ano, para fazer a função na lateral direita e tem obtido bons resultados.

Esse primeiro teste foi na vitória por 3 a 2 sobre o Sporting Cristal, na estreia da Libertadores. E foi nesta partida que Mayke sofreu uma lesão na coxa esquerda. O atleta entrou na vaga de Fuchs, aos 20 do segundo tempo e aos 26 precisou ser substituído ao sentir o problema muscular.

Marcos Rocha sofreu lesão na coxa esquerda no primeiro jogo da final do Paulista, no dia 16 de março. Ele recuperou-se e voltou à ficar à disposição no clássico contra o Coritnhians, no último sábado, mas ficou apenas no banco. E, antes mesmo de voltar aos gramados, teve detectado um edema na panturrilha esquerda, problema que o faz voltar a ser baixa.

Giay viveu um jejum de nove jogos sem entrar em campo e voltou a ter chance na estreia do Brasileirão, contra o Botafogo. Na oportunidade, entrou na vaga de Mayke, aos 21 minutos do segundo tempo. Depois disso, teve mais uma oportunidade contra o Sporting Cristal, substituindo Mayke, que saiu lesionado. Já contra o Sport, jogou os 90 minutos.

Após permanecer apenas no banco contra o Cerro Porteño, o argentino foi novamente utilizado no clássico do último sábado, entrando na vaga de Bruno Fuchs, que estava pendurado no jogo, no intervalo. Giay, então, fez um jogo seguro, tendo, talvez, sua melhor aparição com a camisa palmeirense que ele defende desde julho de 2024.

Nos próximos dias, o Palmeiras terá dura sequência com viagens para jogos de Libertadores e Brasileiro. Sendo assim, Abel Ferreira deve rodar o elenco a fim de preservar os atletas e evitar mais lesões. Além disso, no torneio nacional, com três rodadas, Fuchs já está pendurado.

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Internacional, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.