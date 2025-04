De saída do Manchester City, De Bruyne desperta o interesse de clube da MLS

De acordo com Fabrizio Romano, o Chicago Fire, dos Estados Unidos, tem interesse em contratar Kevin De Bruyne, que está de saída do Manchester City. Com um contrato válido até o dia 30 de junho, o meia não irá renovar com o clube inglês e ficará livre no mercado.

Ainda conforme o jornalista, o belga irá analisar com calma todas as opções nas próximas semanas, enquanto o time de Chicago tenta seduzi-lo com o projeto da equipe.

De Bruyne iria se juntar a estrelas como Lionel Messi, Suárez, Busquets, Reus, Giroud, entre outros jogadores que foram protagonistas no futebol europeu e decidir migrar para o futebol norte-americano nesta fase final de suas carreiras.

Ao todo, foram dez temporadas de Kevin De Bruyne no Manchester City. Neste período, o belga se sagrou campeão da Premier League em seis oportunidades, além de ter feito parte do time que conquistou a primeira Liga dos Campeões da história do clube.