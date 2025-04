Grêmio busca recuperação diante do Mirassol, carrasco da Copa do Brasil de 2022

Três anos depois de um duelo histórico para o time paulista pela Copa do Brasil, Grêmio e Mirassol voltam a se enfrentar, agora pela elite do Brasileirão. O confronto acontece nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio José Maria Campos Maia, pela 4ª rodada. Será o primeiro encontro entre as equipes na Série A e apenas o segundo na história.

O único embate anterior foi marcante: em 2022, o Mirassol surpreendeu, ao eliminar o Grêmio na primeira fase da Copa do Brasil com uma vitória por 3 a 2, também em casa. A queda precoce abalou o time gaúcho naquela temporada e elevou o moral da equipe do interior paulista.

Agora em 2025, os dois clubes chegam ao duelo tentando encontrar regularidade. O Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 a 1 na estreia, mas sofreu duas derrotas consecutivas: 2 a 0 para o Ceará, fora de casa, e 2 a 0 para o Flamengo, na Arena. Com isso, soma 3 pontos em três jogos.

Do outro lado, o Mirassol faz sua primeira campanha na Série A e mostra competitividade. Apesar de ainda não ter vencido, empatou com Fortaleza e Bahia, ambos por 1 a 1, e perdeu na estreia por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão. Soma 2 pontos e tem a chance de ultrapassar o Grêmio com um triunfo diante de sua torcida.

Além da busca por pontos na tabela, o reencontro carrega uma pitada de revanche para o time gaúcho. Já o Mirassol tenta manter a escrita favorável contra um adversário de tradição nacional e consolidar seu nome entre os clubes competitivos da Série A.

Pressionado pelos maus resultados, o técnico Gustavo Quinteros chega para o duelo contra o Mirassol em situação delicada. Com duas derrotas consecutivas e atuações questionadas, o treinador precisa de uma resposta imediata para não correr risco de demissão. Ele será forçado a fazer mudanças: o zagueiro Rodrigo Ely sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e está fora. Com isso, Jemerson reassume a titularidade, mesmo com Kannemann liberado pelo departamento médico após período de recuperação.

Dentro do elenco, o discurso já reflete o momento de cobrança. "Não é o treinador que está lá dentro, somos nós. Ele nos dá liberdade para debater e tomar decisões dentro de campo, mas falta qualidade no último passe. A torcida tem razão [em criticar]. Nós somos o Grêmio", afirmou Braithwaite, um dos líderes do elenco, reconhecendo a pressão da torcida e a necessidade de evolução imediata.

No Mirassol, a principal novidade é o meia Matheus Bianqui, que deve receber sua primeira oportunidade real desde que se recuperou de uma luxação na clavícula. O jogador já foi relacionado e ficou no banco de reservas no empate contra o Bahia, mas a expectativa é que finalmente seja utilizado durante a partida contra o Grêmio.

"A vontade de entrar em campo é enorme. Estou trabalhando forte para estar à disposição e corresponder da melhor forma possível quando a oportunidade vier. Quero ajudar meus novos companheiros em campo e contribuir para o Mirassol fazer uma grande campanha neste primeiro ano na elite", afirmou o atleta, que reforça o elenco comandado por Rafael Guanaes.

Após duas temporadas com a camisa do Grêmio, Reinaldo se prepara para um reencontro especial. O lateral-esquerdo enfrentará o clube pelo qual atuou entre 2023 e 2024, período em que disputou 95 partidas, conquistou dois títulos do Campeonato Gaúcho e se destacou como o lateral tricolor com mais participação em gols nos últimos dez anos. Ao todo, foram 9 gols marcados e 10 assistências pelo Imortal.

"Será especial esse reencontro. Passei dois anos maravilhosos no Grêmio, com muitos momentos bons, dois títulos gaúchos e grandes jogos. Acredito que pude contribuir bastante no período em que vesti aquela camisa", recorda Reinaldo, que deixou o clube ao fim da última temporada. "As enchentes do ano passado foram trágicas, prejudicou muitas famílias no Sul, deixou a gente sem treinar por um bom tempo, sem casa por outro, e sem dúvida que dificultou nossa campanha, mas ao menos entregamos o time na Sul-Americana", disse o jogador, que enfrenta sua ex-equipe pela primeira vez.

Reinaldo chegou ao time do interior paulista no início de 2025 e é uma das principais lideranças da equipe em sua primeira participação na Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda não ter vencido na competição, o desempenho do grupo tem sido promissor.

"Nosso time gosta da bola, nosso professor exige que o time tenha protagonismo no jogo. Foi assim nos três jogos do Brasileiro e os pontos que conquistamos estão muito abaixo do que fizemos em campo. Na última rodada, contra o Bahia, tivemos o controle o jogo todo, bola na trave, gol anulado. Foi um pecado não sair de lá vencedor. Mas futebol é assim. O importante é ter a confiança pra jogar, e isso temos aqui", afirmou o atleta.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X GRÊMIO

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Daniel Borges (Reinaldo); Neto Moura, José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Iury Castilho e Cristian (Maceió). Técnico: Rafael Guanaes.

GRÊMIO - Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Edenílson, Camilo, Villasanti e Cristaldo; Braithwaite e Pavón. Técnico: Gustavo Quinteros.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).