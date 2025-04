Red Bull Bragantino tenta embalar no Brasileirão diante do lanterna Sport

Na lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda sem vencer na competição, o Sport recebe o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 19h, na Ilha do Retiro, no Recife, pela quarta rodada. O confronto marca um novo capítulo de um histórico equilibrado, mas que tem favorecido os paulistas nos últimos anos.

O retrospecto geral entre os times soma 21 partidas, com dez vitórias do Sport, seis empates e cinco triunfos do Bragantino. No entanto, o time pernambucano não vence o rival desde 2019, quando ainda disputavam a Série B. Desde então, o domínio tem sido do time paulista.

Neste Brasileirão, o Sport amarga o pior início entre os 20 clubes. A equipe estreou com empate por 1 a 1 diante do São Paulo, mas depois sofreu duas derrotas seguidas: 2 a 0 para o Palmeiras no Allianz Parque e 3 a 1 para o Vasco em São Januário. Com apenas um ponto conquistado, ocupa a 20ª colocação e precisa urgentemente de uma reação para sair da zona de rebaixamento.

Já o Red Bull Bragantino chega embalado pela primeira vitória na competição. Após empatar com o Ceará na estreia (2 a 2) e perder para o Fluminense por 2 a 1, o time de Bragança venceu o Botafogo por 1 a 0 na última rodada. Com quatro pontos, ocupa uma posição intermediária na tabela e tenta aproveitar o momento conturbado do adversário para se consolidar entre os primeiros colocados.

No Red Bull Bragantino, o técnico Fernando Seabra terá reforços importantes para o confronto. O lateral-direito Agustín Sant'Anna e o volante Fabinho voltaram a treinar normalmente com o grupo e estão à disposição. Sant'Anna se recuperou de uma lesão na coxa, enquanto Fabinho superou um estiramento muscular.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com o volante Matheus Fernandes, que sofreu um estiramento na coxa direita, e com o lateral Nathan Mendes, que segue um cronograma de fortalecimento da articulação do joelho esquerdo.

"A gente tem que ver como cada jogador vai responder. Estamos estudando a equipe do Sport e vamos escolher quem estiver em melhores condições para fazermos um grande jogo", disse Seabra.

O Sport tem uma lista extensa de desfalques e dúvidas - praticamente ausentes - para a partida. Ainda sem lateral-esquerdo de origem à disposição pelas ausências de Dalbert e Igor Cariús, o técnico Pepa terá de realizar novo improviso. Desta vez, como também tem a baixa do zagueiro Lucas Cunha por força contratual, a tendência é que o prata da casa Nassom seja improvisado na lateral, deixando Chico junto a João Silva na dupla de zaga.

No ataque, Pablo tem presença incerta por dores na virilha, sentidas contra o Vasco. Arthur Sousa, emprestado pelo clube paulista e Gonçalo Paciência, na transição, estão descartados e ficam fora de combate; Lenny Lobato deve ficar junto a Barletta na zona ofensiva para o próximo compromisso dos rubro-negros.

FICHA TÉCNICA

SPORT X RED BULL BRAGANTINO

SPORT - Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Nassom; Rivera, Du Queiroz (Romarinho ou Gustavo Maia), Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Barletta e Lenny Lobato. Técnico: Pepa.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Eduardo Sasha, Lucas Barbosa e Henry Mosquera. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).