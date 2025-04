Após show no UFC 314, Jean Silva desafia Volkanovski: "Eu mereço"

Depois de finalizar Bryce Mitchell com autoridade no UFC 314 e garantir sua quinta vitória consecutiva no Ultimate, Jean Silva não perdeu tempo: aproveitou a boa fase e lançou um desafio direto ao campeão dos pesos-penas (66 kg) Alexander Volkanovski. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, o brasileiro foi enfático ao afirmar que merece uma oportunidade pelo título, citando sua invencibilidade e o desempenho dominante desde que estreou na organização.

Segundo o atleta, o momento atual da categoria o coloca naturalmente como uma das opções mais fortes para o próximo title shot. Ele argumenta que, diferente de outros nomes do top 10 que vêm de derrotas ou pouca atividade, apresenta uma sequência sólida, com vitórias contundentes, todas por interrupção. O lutador acredita que sua combinação de agressividade, ritmo e finalizações o torna uma ameaça real para o australiano.

"O Volkanovski entende que já está com uma certa idade, então quer estar mais ativo. O Diego Lopes tem sete lutas. Ele disputou o cinturão com cinco vitórias e uma derrota. Eu tenho cinco lutas, cinco vitórias e tudo por via rápida. A meu ver, se tem uma pessoa que merece isso, sou eu", disparou 'Lord'.

Aos 26 anos, Jean Silva é apontado como uma das promessas mais empolgantes da nova geração do MMA brasileiro. Com um estilo agressivo, finalizações eficientes e um perfil provocador, o lutador vem conquistando cada vez mais espaço na organização. Por conta disso, acredita que pode, muito em breve, brigar pelo cinturão. Tanto que gostaria de voltar ao octógono o mais rápido possível.

"Não estou tirando o mérito de outras pessoas. Se o Volkanovski realmente quer ficar em atividade e quer lutar com os melhores, se ele parar para olhar para o ranking da divisão, de todos ali, o mais complicado sou eu. Todo respeito por ele, mas eu preferia antecipar isso, se ele topar. Se a organização topar e pensar que essa é a luta a ser feita, eu estou pronto. Eu quero lutar pelo cinturão. Eu mereço essa porra pra cacete. E eu quero medir forças contra ele", avisou o catarinense.

Jean Silva entra no Top 15

Jean Silva entrou entre os 15 melhores da divisão dos pesos-penas (66 kg). Após finalizar Bryce Mitchell em atuação segura, o catarinense alcançou a 11ª colocação e passou a figurar entre os nomes em ascensão na categoria até 66 kg. A sequência de cinco vitórias na organização alavanca suas chances rumo a adversários mais consolidados.

Conhecido pelo estilo provocador e declarações incisivas fora do octógono, o brasileiro tem equilibrado essa postura com desempenhos consistentes dentro da jaula. Apesar das críticas recebidas nas redes sociais, especialmente de parte da torcida nacional, o momento esportivo é incontestável. Estar entre os ranqueados marca uma nova fase em sua trajetória no Ultimate.

Com maior visibilidade e reconhecimento, a expectativa é que o próximo compromisso traga um oponente mais experiente. A forma como o atleta lidará com a pressão e os holofotes a partir de agora será fundamental para sua permanência entre os principais nomes da divisão até 66 kg.

I'm thinking here after I respectfully said that I wanted to face Volk next that a bunch of guys that nobody cares about showed up and start to talk about that fight too. I'm definitely in the right way. pic.twitter.com/meyHS5K3Oq

- Jean de Lord Silva (@Jeansilvamma96) April 15, 2025

