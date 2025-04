Rodada NBA: Curry e Butler dão show, Warriors vencem os Grizzlies e garantem vaga nos Playoffs

Na noite desta terça-feira, os primeiros dois jogos do Play-In da NBA, liga norte-americana de basquete, foram disputados. O Golden State Warriors venceu o Memphis Grizzlies por 121 a 116, no Chase Center, com show da dupla Curry e Butler, e garantiu vaga nos Playoffs.

Stephen Curry anotou 37 pontos, pegou oito rebotes e deu quatro assistências. Enquanto Jimmy Butler terminou a partida com 38 pontos, sete rebotes e seis assistências. A dupla foi responsável por 75 dos 121 pontos anotados pela equipe.

Pelo lado dos Grizzlies, Desmond Bane foi o cestinha, com 30 pontos, seis rebotes e quatro assistências. O astro Ja Morant anotou 22 pontos, três rebotes e três assistências.

Com o resultado, o Golden State Warriors garantiu a sétima vaga da Conferência Oeste nos Playoffs e vai enfrentar o Houston Rockets na primeira rodada. O Memphis Grizzlies, por sua vez, espera o vencedor da partida entre Dallas Mavericks e Sacramento Kings, que acontece nesta quarta-feira, às 23 horas (de Brasília), para disputar a oitava e última vaga.

Os Warriors voltam à quadra neste domingo, às 22h30, quando visitam o Houston Rockets, pela primeira partida da série contra os Rockets, no Toyota Center. Os Grizzlies encaram Mavs ou Kings nesta sexta-feira, às 22h30, no FedExForum.

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Mais cedo, ainda nesta terça-feira, o Orlando Magic bateu o Atlanta Hawks por 120 a 95, no Kia Center, e também garantiu vaga nos Playoffs. Cole Anthony foi o destaque da equipe, com 26 pontos, três rebotes e seis assistências.

O Magic ainda teve outros quatro jogadores com mais de dez pontos: Wendell Carter Jr (19), Paolo Banchero (17), Anthony Black (16) e Franz Wagner (13). Pelo lado dos Hawks, Trae Young terminou a partida com 28 pontos, dois rebotes e seis assistências. No entanto, o armador levou duas faltas técnicas e foi expulso da partida, restando quatro minutos e 47 segundos no último quarto.

Assim, o Orlando Magic conquistou a sétima vaga da Conferência Leste nos Playoffs e vai enfrentar o Boston Celtics na primeira rodada. Já o Atlanta Hawks espera o vencedor do duelo entre Miami Heat e Chicago Bulls, que jogam nesta quarta-feira, às 20h30, para disputar a oitava vaga na pós-temporada.

O Magic volta à quadra neste domingo, às 16h30, quando visita o Boston Celtics, pelo primeiro jogo da série da primeira rodada dos Playoffs, no TD Garden. Os Hawks enfrentam o vencedor da partida entre Heat e Bulls nesta sexta-feira, às 20 horas, na State Farm Arena.