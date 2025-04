Cristiano Ronaldo celebra vitória de Volkanovski no UFC 314

Cristiano Ronaldo usou suas redes sociais para parabenizar Alexander Volkanovski, que obteve sucesso em reconquistar o título de campeão dos pesos-pena (66 kg) no UFC 314, em Miami. O astro do futebol comentou na foto compartilhada pelo australiano comemorando, dizendo: "O campeão está de volta".

A mensagem simples, mas direta, gerou bastante repercussão, principalmente entre os fãs de ambos os atletas. O gesto do português, que tem uma imensa base de seguidores, foi visto como um reconhecimento à performance do profissional de artes marciais mistas, que continua consolidando seu nome no topo da divisão dos penas do Ultimate.

Volkanovski, que derrotou o brasileiro Diego Lopes na luta principal do evento, se tornou um dos nomes mais respeitados do MMA atual, e o comentário do atleta do Al Nassr, da Arábia Saudita, é apenas mais um exemplo do respeito que o australiano vem recebendo de figuras de destaque em outros esportes. Embora sejam de universos diferentes, ambos têm algo em comum: são considerados entre os melhores no que fazem, seja no futebol ou no MMA.

Cristiano Ronaldo e o MMA

Cristiano Ronaldo tem se aproximado do mundo do MMA, mostrando apoio a grandes nomes como Francis Ngannou e Israel Adesanya. Sua amizade com Ngannou se fortaleceu em 2023, quando os dois trocaram gestos de admiração mútua, enquanto com Adesanya, Ronaldo ofereceu incentivo para um evento do UFC na Arábia Saudita.

Volkanovksi faz história

Alexander Volkanovski fez história no UFC 314 ao reconquistar o cinturão peso-pena (66 kg) com uma vitória convincente sobre Diego Lopes. Aos 36 anos, o australiano se tornou o primeiro lutador com mais de 35 anos a conquistar um título em uma categoria abaixo dos leves (70 kg), um feito inédito.

Além da idade, outro elemento marcante no feito de Volkanovski foi o contexto da conquista. Ele se tornou o primeiro atleta da história do UFC a retomar um cinturão após duas derrotas consecutivas - uma para Islam Makhachev, nos leves, e outra para Ilia Topuria, que havia lhe tomado o título dos penas.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Alexander Volkanovski (@alexvolkanovski)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok