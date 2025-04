O que a CBF quer com os treinamentos dos árbitros no Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro

A CBF começou nesta semana uma série de treinamentos com os principais árbitros do país.

Os árbitros trabalham quesitos físicos, técnicos e recebem orientações de interpretação e condução dos jogos.

A comissão de arbitragem antecipou o planejamento, já que o encontro presencial para atividades e orientações aconteceria só em junho, durante a pausa do Brasileirão para o Super Mundial de Clubes.

O comando dos árbitros quer bater em algumas teclas durante o trabalho no Rio.

Para o VAR, tirar a perspectiva de que ele é um interventor e, sim, um árbitro assistente.

Ou seja, se o árbitro de campo viu e interpretou uma jogada, não é para o VAR "reapitar" a decisão.

Na parte técnica, outra dinâmica que a comissão de arbitragem quer fixar é o controle dos 8 segundos de posse máxima dos goleiros, quando eles seguram a bola com as mãos.

Como resultado imediato, a CBF espera diminuir os erros no Brasileirão.

"Estamos trabalhando com os árbitros como se eles estivessem no ambiente 100% profissional. Sabemos que eles têm a vida em paralelo. Mas estamos conduzindo dias de treinamento, de repetição, para que tenhamos a experiência do retorno que eles promoverão nas próximas partidas. É o primeiro bloco de intervenções, que vai culminar com a profissionalização da arbitragem, como um todo", disse o coordenador-geral da comissão de arbitragem da CBF, Rodrigo Martins Cintra.

E o futuro?

A entidade vai reunir os árbitros novamente. Durante o Super Mundial, repetirá a dose com o bloco grande.

Nesta semana, o trabalho envolve 75 árbitros, entre centrais, assistentes e VAR.

Sobre a profissionalização, o plano da CBF é que ao fim de 2026 eles montem um grupo que, de fato, receba e viva da arbitragem, sob a tutela da CBF e não apenas por iniciativa individual.

O Brasileirão começou com algumas polêmicas de arbitragem, principalmente na segunda rodada — vide o pênalti para o Palmeiras contra o Sport e a expulsão no Cruzeiro contra o Internacional.

Mas a comissão de arbitragem atual tem batido na tecla de que os árbitros brasileiros estão bem cotados internacionalmente e cita duas competições: Super Mundial de Clubes, com dois árbitros e quatro assistentes, e a Eurocopa Feminina, que terá um trio brasileiro representando a Conmebol.

E ninguém promete erro zero, mesmo quando vier a profissionalização.