Tévez quer realizar jogo despedida com Messi e Cristiano Ronaldo no mesmo time

Sem atuar desde 2021 e oficialmente aposentado desde 2022, o argentino Carlos Tévez revelou o desejo de realizar um jogo de despedida em La Bombonera, casa do Boca Juniors. O ex-Corinthians ainda planeja colocar Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no mesmo time.

"Sim, quero fazer esse jogo de despedida. Ronaldo em um time e Messi no outro? Vou colocá-los juntos. Vou buscá-los, só precisamos encontrar o momento certo. Não é fácil reunir Cristiano e Messi. Seria lindo fechar o ciclo com um jogo de homenagem no fim do ano. Tenho de falar com Román Riquelme. Se for preciso, vou buscá-lo (Cristiano Ronaldo) pessoalmente", disse Carlos Tévez em entrevista ao programa argentino Olga.

Tévez e Lionel Messi defenderam a seleção da Argentina juntos entre 2005 e 2015, ano em que Carlitos foi convocado pela última vez. O atacante argentino também dividiu o vestiário com Cristiano Ronaldo no Manchester United, entre 2007 e 2009.

Juntos, conquistaram uma Liga dos Campeões (2007/08), dois títulos do Campeonato Inglês (2007/08 e 2008/09), um Mundial de Clubes (2008), uma Copa da Liga Inglesa (2008/09) e três Supercopas da Inglaterra (2007 e 2008).

Revelado pelo Boca Juniors, Carlos Tévez teve passagem por Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus e Shanghai Shenhua. O atacante ainda aproveitou para falar sobre outros grandes jogadores que estarão presentes em seu jogo de despedida.

"Edwin van der Sar estará em uma das equipes e Gianluigi Buffon na outra. No miolo de zaga, provavelmente teremos Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Patrice Evra, meu irmão, também tem de estar lá. No meio-campo, Andrea Pirlo, Paul Scholes e Riquelme certamente estarão presentes. Wayne Rooney estará no ataque", revelou Tévez.