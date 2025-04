Corinthians se apoia em dominância contra o Fluminense na Arena para tentar dar resposta à Fiel

Em busca da recuperação após a derrota no Derby, o Corinthians já volta aos gramados neste meio de semana. O Timão recebe o Fluminense às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians sofreu um duro revés contra o arquirrival na última rodada do Brasileirão. O Alvinegro teve atuação muito abaixo e foi totalmente dominado na Arena Barueri. Agora, a equipe tenta dar uma resposta à Fiel Torcida, que se mostrou um pouco incomodada com os resultados recentes.

E, para tentar a recuperação na Série A, o Corinthians tem um fator que joga ao seu favor. O time corintiano é bastante dominante no retrospecto contra o Fluminense na Neo Química Arena, e quer fazer valer os bons números para conquistar um bom resultado.

Desde a inauguração do estádio em Itaquera, em 2014, o Corinthians recebeu o Fluminense em 14 oportunidades. Nesse recorte, o Timão somou nove vitórias, com dois empates, e amargou somente três derrotas - um aproveitamento de 69,04%. Foram 24 gols marcados e somente oito sofridos.

Na primeira vez que Corinthians e Fluminense se enfrentaram em Itaquera, em agosto de 2014, o placar terminou empatado em 1 a 1. Fred abriu o placar para o Tricolor carioca, enquanto Romarinho deixou tudo igual para os donos da casa. À época, Mano Menezes comandava o Timão.

Segunda-feira de manhã com muito trabalho no CT! ??? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/IxFH9WAwUt ? Corinthians (@Corinthians) April 14, 2025

Um resultado de destaque do Alvinegro contra o Fluminense na Neo Química Arena aconteceu em 2021. Os comandados do ex-treinador Vagner Mancini não tomaram conhecimento do adversário e golearam por 5 a 0, com gols de Jô, Juan Cazares, Fagner, Mateus Vital e Luan - hoje, nenhum deles joga mais pelo Corinthians.

Já em 2022, com Vítor Pereira no comando, o Corinthians voltou a fazer bonito em Itaquera e bateu o Tricolor carioca por 3 a 0. Renato Augusto abriu o placar, enquanto Giuliano e Felipe Melo (contra) completaram o resultado nos acréscimos da etapa final.

Por fim, no último encontro entre Timão e Fluminense na Arena, o placar de 3 a 0 se repetiu. Em um dos melhores jogos da Era António Oliveira, o time corintiano venceu graças a dois golaços do jovem Wesley, hoje no Al-Nassr (Arábia Saudita), e um do zagueiro Cacá.

Agora, o Corinthians tenta fazer valer a dominância contra o Fluminense para voltar a vencer no Brasileirão. Além disso, a equipe poderá voltar a contar com o técnico Ramón Díaz à beira do gramado, uma vez que o argentino já cumpriu suspensão na última rodada.

O Timão ocupa a nona colocação na tabela de classificação da Série A, com quatro pontos. Até o momento, a equipe alvinegra conquistou uma vitória (contra o Vasco), um empate (contra o Bahia) e uma derrota (contra o Palmeiras).