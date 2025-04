Sem luta marcada, Caio Borralho alfineta 'medalhões' e desafia rival atrás no ranking

A próxima luta de Caio Borralho no UFC virou uma verdadeira saga. Após dar indícios de que, enfim, tinha os detalhes acertados para voltar ao octógono, o brasileiro veio a público detonar Nassourdine Imavov por, supostamente, recusar o combate. Sem lutar desde agosto de 2024, o atleta da 'Fighting Nerds' mostrou que realmente está disposto a se manter ativo. E prova disso é que o peso-médio (84 kg) maranhense mudou de estratégia e desafiou até mesmo um rival menos ranqueado para a próxima rodada: Anthony Hernandez.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Borralho voltou a expor Imavov e, agora, também incluiu o ex-campeão Robert Whittaker na lista dos oponentes que "estão correndo". Após a alfinetada, o brasileiro exaltou a boa sequência de vitórias de Hernandez, número 9 do ranking, para sugerir um 'tira-teima' dentro do octógono. Tanto o brasileiro, sexto colocado da categoria, quanto o americano estão embalados por sete triunfos consecutivos na empresa.

"O Imavov está correndo. O Whitaker está correndo. Então só resta um cara na minha mente: Anthony Hernandez, que tal lutarmos? Tenho sete vitórias consecutivas e você também. Se prepare para ser finalizado", escreveu 'The Natural', em sua conta no 'X' (antigo Twitter).

Invicto no UFC

Aos 32 anos, Caio Borralho vive a melhor fase de sua carreira. Com sete vitórias seguidas na organização, o atleta mantém sua invencibilidade no octógono mais famoso do mundo e, aos poucos, sobe posições importantes no ranking. Representante da equipe Fighting Nerds, o atleta já havia revelado sua meta de disputar o cinturão ainda na temporada 2025.

So Imavov is running. Whitaker is running. So there's only one guy on my mind:

Anthony Hernandez, what about we fight???

I'm 7 straight wins, you too..so get ready to get finished!

- Caio Borralho (@BorralhoCaio) April 15, 2025

