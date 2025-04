Santos conta com volta de Neymar titular para afastar crise diante do Atlético-MG

Sem técnico e em péssima fase, o Santos recebe o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, a fim de estancar a crise e vencer pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Para isso, o clube da Baixada conta com a volta do craque Neymar entre os titulares para comandar os companheiros a uma guinada na temporada. Desde que retornou ao Santos, no início do ano, o atleta participou de oito jogos, sendo seis como titular, quando marcou seus três gols e deu três assistências.

Curiosamente, o Santos não vence desde que seu camisa 10 deixou de figurar entre os 11 iniciais em campo. A equipe alvinegra festejou seu último triunfo em 2 de março, sobre o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do campeonato Paulista, poucos dias antes de o craque sofrer uma lesão - edema da coxa esquerda - e ficar fora da semifinal - derrota para o Corinthians.

Desde então, enquanto Neymar se recuperava e fazia fortalecimento muscular, o Santos perdeu para o Vasco, na estreia do Brasileiro, e empatou com o Bahia. O camisa 10 voltou a campo no domingo, saindo do banco no intervalo da partida com o Fluminense, mas não conseguiu impedir a derrota por 1 a 0 - como se tornou habitual no nacional, sofrendo gol no fim da partida.

O técnico português Pedro Caixinha não resistiu aos maus resultados e foi demitido na segunda-feira. Assim, o ídolo César Sampaio, membro da comissão técnica permanente, comandará a equipe diante do Atlético-MG, enquanto um novo nome não chega à Vila Belmiro. Assim, com pouco tempo de preparação, o treinador interino não deverá mexer na base que perdeu para o Fluminense, além de promover o retorno de Neymar entre os titulares.

Com um edema da coxa esquerda, Soteldo desfalcará o time. O atacante já iniciou tratamento no CT Rei Pelé, depois de constatada a lesão, na mesma perna que havia sentido após o jogo contra o Bahia, mas em outro músculo. Na partida de domingo, contra o Fluminense, entrou no segundo tempo e foi o atleta do Santos, que atingiu a maior velocidade, chegando a 35 km/h. Ele sentiu a região lateral (anteriormente havia sentido a área medial - interna) no músculo bíceps. A ideia é que em duas semanas ele seja reavaliado com dinamometria, até por conta de ser seguida de outra lesão (na mesma perna), para ver a condição de jogo.

Se o Santos soma apenas um ponto em três jogos e ocupa a zona de rebaixamento, algo que aterroriza o clube após a queda em 2023, a situação do Atlético-MG não é mais confortável. Considerada uma das postulantes ao título nacional, a equipe mineira vem de dois empates e uma derrota na competição, na qual ainda não engrenou.

Conhecido da torcida santista, o técnico Cuca conta com bons nomes, como Everson, Scarpa e Hulk, mas sofre com os recorrentes desfalques. Depois de Júnior Santos, Igor Rabello, Cadu, Palacios e Alan Franco, o time de Belo Horizonte perdeu o lateral Guilherme Arana e o meia Patrick por lesão, o que obrigou o treinador a relacionar três jovens da base. O zagueiro Lyanco, que cumpriu suspensão no empate com o Vitória, volta ao time.

A maior preocupação dos visitantes, porém, estará do outro lado do campo. "Jogar na Vila é muito difícil, até por conta do Neymar. A gente sabe a qualidade que ele tem", disse o atacante Rony. "Mas estamos muito tranquilos, sabemos que temos total condição de fazer um bom jogo e competir com o Santos."

Ficha técnica

Santos x Atlético-MG

SANTOS - Gabriel Brazão; Leo Godoy , Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Neymar; Thaciano , Rollheiser e Tiquinho Soares. Técnico: César Sampaio (interino).

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Caio (Rubens); Gabriel Menino, Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).