Quem vai aceitar treinar Neymar no Santos? Mauro Cezar e Casão debatem

Após a recusa de Jorge Sampaoli, quem vai aceitar o desafio de comandar o Santos de Neymar?

No UOL News Esporte desta quarta (16), os colunistas Walter Casagrande e Mauro Cezar Pereira debateram a questão e ressaltaram a difícil missão do próximo técnico do Peixe.

Casagrande: Treinador que chegar terá menos poder que Neymar

A situação do Santos é muito delicada. O treinador que aceitar ir para o Santos sabe que vai chegar sem autonomia, que não vai ter o poder total, que vai ter um jogador no elenco que manda mais que ele, que o presidente, que todo mundo. Ele sabe que se ele chegou lá, é porque teve o aval desse jogador, que é o Neymar, com o grupo que está mandando ali, que é o pai do Neymar.

Acho muito difícil alguém se submeter a isso. Existe? Existe, tem alguns que vão aceitar, mas Tite recusou, Luís Castro recusou, Dorival recusou e agora o Sampaoli recusou.

Mauro Cezar: Santos precisa de um técnico de composição

Essa análise profunda do Sampaoli passa pela análise dos jogadores, vou montar o time assim, mas e quando o Neymar estiver em condições de jogo, ele vai seguir exatamente o que eu vou pedir, ele vai fazer o que eu quero? Ou eu vou ter que me curvar à maneira como ele pensa e como ele quer jogar?

Por exemplo, o Neymar nos jogos que participou no Paulista sempre queria trabalhar mais na parte central do campo, recebendo a bola, tomando falta. Eu acho que ele tem que jogar mais perto do gol. Ele não participa muito do jogo sem bola, a questão física compromete, então mais perto do gol, é menos esforço, aproveita o potencial dele para um drible numa área mais perigosa para o adversário, ele pode sofrer uma falta, um pênalti, fazer uma jogada de gol, dar um passe, mas ele quer jogar participando mais do jogo, pegando mais na bola.

Digamos que o Sampaoli pense assim, o Neymar vai aceitar? Não sei se vai aceitar. Se ele disser que não quer jogar assim, o técnico faz o quê? Nessa situação, o Santos precisa ter um técnico de composição.

