COB anuncia renovação com farmacêutica e amplia atenção à saúde mental

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, hoje (16), a renovação de patrocínio com a Medley para o próximo ciclo olímpico. A saúde mental no mundo esportivo foi citada como ponto de destaque e tema de debate no evento.

A vitória, a medalha, vem de cada detalhe. Então, esse é o nosso trabalho no COB, não deixar escapar nenhum detalhe da preparação do nosso atleta. E hoje em dia temos ouvido e discutido muito a questão da saúde mental. Temos dado muita importância para esse aspecto, porque pode fazer a diferença não só no resultado final, mas para a vida da pessoa, do cidadão. O atleta não é só fornecedor de medalhas, mas uma pessoa que precisa ser construída ao longo do tempo, estar bem socialmente, mentalmente e fisicamente. Queremos o bem-estar dele Marco La Porta, presidente do COB

O que aconteceu

O COB divulgou que lançará em maio o curso "Saúde Mental no Esporte". A iniciativa integra o Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), braço educacional da entidade.

O curso tem como público-alvo atletas, treinadores, integrantes de equipes multidisciplinares, gestores e demais envolvidos com o esporte. O objetivo é apresentar as principais desordens relacionadas à saúde mental, identificar fatores de predisposição e manifestações em atletas de alto rendimento, além de oferecer ferramentas práticas para prevenção e cuidado.

A parceria com o COB para mais um ciclo olímpico reafirma nosso compromisso em promover a saúde com foco em bem-estar físico e mental. A saúde mental não é um complemento, mas sim o alicerce fundamental para qualquer conquista. Na Medley, acreditamos que o verdadeiro ouro olímpico está no equilíbrio entre corpo e mente. Esta é nossa missão: transformar a conversa sobre saúde mental de tabu em prioridade, dentro e fora das arenas esportivas Fernando Sampaio, presidente da Sanofi Brasil

Além disso, o COB anunciou a ampliação dos serviços de saúde mental e performance também para técnicos, equipes de apoio e profissionais do entorno esportivo. Segundo dados da entidade, em Paris-2024 foram conduzidas 247 ações na área, entre orientações, sessões com atletas, intervenções em treinos e suporte em competições. A atuação abrangeu 14 modalidades.

A ginasta Julia Soares foi anunciada como a primeira integrante do Time Olímpico Medley. Medalhista de bronze em Paris-2024, ela é uma aposta da marca na nova geração de atletas.

Lorrane Oliveira, também medalhista olímpica na ginástica, participou do evento. Ela terá uma parceria com a Medley em ações de comunicação ao longo do ano

"A escolha dessas duas atletas tem a ver com nosso valores: superação, dedicação e muita resiliência. Iniciamos um novo ciclo ao lado de atletas que, certamente, serão motivo de inspiração e orgulho para os brasileiros", disse Fernando Sampaio.

Debate

Após a apresentação inicial, houve um debate sobre saúde mental. Participaram da discussão Ana Côrte, chefe-médica do COB, Carla Di Pierro, psicóloga do COB, e as ginastas Lorrane e Julia Soares. Foram lembrados, por exemplo, os casos da ginasta Simone Biles e a surfista Tatiana Weston-Webb, que deram uma pausa na carreira por conta de saúde mental.