Jogador de futebol morre aos 28 anos após cair do 11º andar de prédio na China

O atacante Aaron Boupendza, de 28 anos, morreu nesta quarta-feira ao sofrer uma queda do 11º andar do prédio onde morava, em Zhejiang, na China. O falecimento do jogador nascido no Gabão foi confirmado pela federação de futebol (FEGAFOOT) do seu país.

"Aos 28 anos, Boupendza será lembrado como um grande atacante que deixou uma marca duradoura na Copa das Nações Africanas em Camarões (em 2022)", disse a entidade. "A FEGAFOOT e a grande família do futebol gabonês oferecem à sua família biológica suas sinceras condolências neste momento difícil."

Boupendza iniciou sua carreira no Mounana, do seu país. De lá, rumou para o futebol francês, onde defendeu o Bordeaux. Na França, atuou ainda por clubes menores, da segunda divisão. Depois teve passagens pelo futebol da Turquia, Catar e Arábia Saudita. Vestiu ainda as camisas do Cincinnati, nos Estados Unidos, e do Rapid Bucaresti, da Romênia.

Ele defendia o Zhejiang, em solo chinês, desde o início deste ano. O atacante vinha fazendo uma boa temporada, com quatro gols em seis partidas disputadas.

"É com grande tristeza que tomo conhecimento da trágica morte de Aaron Boupendza, um talentoso centroavante que trouxe honra ao futebol gabonês", disse o presidente do Gabão, Brice Oligui Nguema.