Flamengo contrata análise de contaminação de solo em terreno do estádio

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo contratou quatro empresas para estudos técnicos do terreno do Gasômetro, onde construirá seu estádio. A análise técnica principal será sobre a contaminação do solo.

O que aconteceu

O Rubro-Negro emitiu um comunicado sobre as empresas contratadas. O clube acredita que após estes trabalhos "será possível avaliar com maior clareza aspectos como prazos, custos e necessidades específicas, contribuindo para um planejamento alinhado às condições do terreno".

A empresa contratada para o estudo da contaminação do solo é a "Aecom". Segundo o Fla, a análise terá duração estimada em seis meses "devido à alta complexidade dos trabalhos". Os serviços que serão feitos serão investigação ambiental, atualização de avaliação de riscos e definição de estratégia de descontaminação.

Confira a nota oficial do Fla

"O Flamengo contratou quatro empresas especializadas para dar início às análises técnicas do terreno do Gasômetro. O objetivo é reunir informações fundamentais para melhor embasar o projeto conceitual apresentado pela Arena Events + Venues, responsável pelo projeto básico arquitetônico do futuro estádio.

Os estudos serão feitos sob a coordenação da Arena e+v e vão priorizar quatro aspectos principais. O mais complexo é a análise da contaminação do solo, que será conduzida pela Aecom e tem duração estimada de seis meses, devido à alta complexidade dos trabalhos. A empresa ficará responsável pela Investigação ambiental, atualização de avaliação de riscos e por definir a estratégia de descontaminação, além de levantar os custos e prazos necessários para a execução dessa etapa de remediação.

A Soloteste atuará no levantamento de dados geotécnicos que melhor subsidiarão os cálculos estruturais, a definição da tipologia e refinamento dos custos de fundações do estádio. A responsabilidade pelas análises topográficas ficará a cargo da JDS. Serão refinadas todas as características planialtimétricas e as interferências existentes, além de avaliados o impacto sobre a vegetação e a identificação de eventuais ações de remediação e compensação ambiental que possam ser exigidas pelos órgãos competentes.

A partir dessas análises, será possível ter uma base técnica sólida para refinar diversas definições do projeto. Com dados mais precisos em mãos, será possível avaliar com maior clareza aspectos como prazos, custos e necessidades específicas, contribuindo para um planejamento alinhado às condições do terreno".