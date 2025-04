Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, ultrapassa Raphinha e se torna artilheiro da Liga dos Campeões

O Borussia Dortmund venceu o Barcelona, nesta terça-feira, por 3 a 1, pela partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, no Signal Iduna Park. Autor dos três gols do time alemão, Serhou Guirassy se tornou o artilheiro da competição.

Em 14 jogos disputados, sendo titular em 12 oportunidades, Guirassy marcou 13 gols e deu quatro assistências. Segundo dados do Sofascore, o atacante precisou de apenas 64 minutos para participar diretamente de um tento e converteu 57% das chances claras na competição.

Além disso, foram 41 finalizações, sendo 26 delas no alvo, 33 duelos aéreos ganhos e três pênaltis sofridos.

Com os três gols marcados nesta terça-feira, Guirassy ultrapassou o brasileiro Raphinha, que tem 12 gols feitos na competição, e se tornou o artilheiro da Liga dos Campeões. O atacante guineano também é o segundo jogador com mais participações diretas, com 17, atrás apenas do próprio Raphinha (19).

Na temporada, Guirassy tem 28 gols e seis assistências, em 40 jogos.

? Serhou Guirassy ultrapassou Raphinha e é o artilheiro da UEFA Champions League 24/25! ??? ?? 14 jogos (12 titular)

?? 13 gols (5 vs Barcelona!)

?? 4 assistências

? 64 mins p/ participar de gol (!)

? 57% conversão de chances claras (!)

? 41 finalizações (26 no gol!)

? 33... pic.twitter.com/jv2T0YdYiT ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 15, 2025

Apesar da vitória do Borussia Dortmund nesta terça-feira, o Barcelona conquistou a vaga na semifinal da competição, com o placar agregado de 5 a 3. A equipe espanhola espera o vencedor do duelo entre Bayern de Munique e Inter de Milão para conhecer seu adversário na próxima fase.

Com isso, Raphinha já tem mais dois jogos garantidos para tentar recuperar a artilharia da Liga dos Campeões. Caso o Barcelona passe para a final, o brasileiro ganhará mais uma chance.

O Borussia Dortmund volta a campo neste domingo, às 12h30 (de Brasília), quando recebe o Borussia Monchengladbach, pela 30ª rodada do Campeonato Alemão, no Signal Iduna Park. A equipe ocupa apenas a 8ª posição, com 42 pontos.