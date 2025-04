Mauro Cezar: Se ficar provada denúncia contra Bruno Henrique, não há perdão

Se ficar provada a denúncia da Polícia Federal contra Bruno Henrique, não há como perdoar o ídolo do Flamengo, que deve ser punido com rigor, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta (16).

É gravíssimo. Primeiro, a gente tem que ser responsável porque o que parece óbvio muitas vezes não é, então até que se prove o contrário, qualquer um é inocente e está no terreno da investigação. Ele é um acusado, suspeito, por enquanto é isso.

Claro que se confirmando a veracidade daqueles prints, ele está muito encrencado e não há como não puni-lo severamente. Se ele de fato participou, se os diálogos são legítimos, não tem para onde correr — é indesculpável.

É uma infinidade de complicações nas quais o jogador se envolve. Então, se de fato ele participou, não tem como ele não ser punido de forma exemplar.

Na opinião do colunista, por mais que Bruno Henrique seja um jogador bastante identificado com o Flamengo, o clube precisa acatar uma eventual punição esportiva que parta do STJD.

Se ficar comprovado, não tem o que o Flamengo fazer.

Lamento pelo Bruno Henrique, pela sua história no clube, é um cara muito carismático do ponto de vista da simplicidade, as pessoas gostam dele, mas não tem perdão. Não tem como.

