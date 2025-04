Bruno Henrique cita versículo e 'se escala' em jogo do Fla: 'Não temas'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Indiciado pela Polícia Federal por estelionato e fraude em jogos, Bruno Henrique "se escalou" para o jogo de hoje entre Flamengo e Juventude, às 21h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e citou um versículo bíblico.

O que aconteceu

O atacante postou em seu Instagram às 12h30 uma imagem onde se coloca na partida contra os gaúchos. Em uma mensagem quase que subliminar, bem pequena na arte, há uma citação ao versículo bíblico "Isaías 41:10" que diz: "Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus".

O Flamengo, por sua vez, ainda não divulgou a lista oficial dos relacionados. O entendimento do clube, porém, é o de que ele só será cortado da relação se manifestar que não quer estar em campo, algo que não aconteceu até o momento. O staff do atleta, por exemplo, já o dá como certo na partida.

Bruno Henrique, inclusive, se encontra no Ninho do Urubu concentrado com o restante do elenco. Ele treinou normalmente ontem no CT em uma atividade na academia e outra no campo.

Bruno Henrique posta que está relacionado para a partida entre Flamengo e Juventude e cita versículo: "Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus" Imagem: Instagram / @b.henrique

O Flamengo se manifestou oficialmente na noite desta terça-feira sobre o caso de seu atleta. O Rubro-Negro afirmou que ainda não foi comunicado pelas autoridades sobre o caso. O clube ressalta que tem "compromisso com as regras do fair play desportivo", mas defende o "princípio constitucional da presunção de inocência":

O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O Clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o estado democrático de direito

Nota oficial do Flamengo

Bruno Henrique indiciado pela PF

Bruno Henrique é suspeito de forçar cartão em partida do rubro-negro contra o Santos, em novembro de 2023, para beneficiar apostadores. O UOL procurou a PF e a assessoria do jogador, mas ambos optaram por não comentar o episódio.

Na partida, disputada em Brasília, o atacante levou amarelo por falta em Soteldo aos 50 minutos do 2° tempo. Ele reclamou muito com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso. O Fla perdia por 2 a 1, e Gerson já havia recebido cartão vermelho.

Três parentes do atleta também foram indiciados: Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima). A operação ainda mira em outras sete pessoas.

A investigação envolve uma série de mensagens extraídas do celular do irmão do jogador. A PF havia reunido quase 4 mil conversas no WhatsApp do aparelho do flamenguista, mas muitas delas estavam vazias — o que sinaliza que parte do acervo foi deletado.

Uma conversa entre Wander e Bruno Henrique, ocorrida no dia 29 de agosto de 2023, evidencia as suspeitas. Na ocasião, os dois falam sobre cartões amarelos, e o atleta cita o embate contra o Santos — que foi reprogramado de 29 de outubro para 1° de novembro.

Wander: O tio você está com 2 cartão no brasileiro?

Bruno Henrique: Sim

Wander: Quando [o] pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkkk

Bruno Henrique: Contra o Santos

Wander: Daqui quantas semanas?

Bruno Henrique: Olha aí no Google

Wander: 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão kkkkkk

Bruno Henrique: Não vou reclamar. Só se eu entrar forte em alguém

Wander: Boua já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso.