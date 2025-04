Ex-árbitros divergem sobre cartão que gerou indiciamento de Bruno Henrique

O UOL ouviu a opinião de ex-árbitros sobre o lance em que Bruno Henrique levou o primeiro cartão no jogo entre Flamengo e Santos, em novembro de 2023, e que veio a causar o indiciamento do jogador pela Polícia Federal por estelionato e fraude. O atacante foi amarelado por falta em Soteldo e expulso na sequência por xingar Rafael Rodrigo Klein, conforme relatado em súmula pelo árbitro.

Divergência sobre o amarelo

O lance em si é de cartão amarelo, né? Não tem que o árbitro achar que está forçando ou coisa parecida. Então, não há o que fazer, tem que mostrar o cartão. Ele [BH] vai fazer a falta, deixa o braço, é cartão amarelo. [Depois] Vai para cima, inclusive encosta no árbitro. Então não há outra coisa que o árbitro possa fazer senão tomar a atitude que tomou. Foi corretíssima, não dá para a gente dizer na hora que foi forçado. Tudo foi feito conforme a regra.

Alfredo Loebeling

O lance é muito estranho. A imagem é única, o ângulo é desfavorável. Não há nada de irregular que me chame a atenção. Talvez seja por alguma coisa dita ao árbitro. O que este narrou em seu relatório? Pela imagem, o cartão [amarelo] é improcedente. Acho que árbitro nenhum apresentaria o cartão indicando advertência sem um motivo plausível. Toda ação corresponde a uma reação.

Emidio Marques

Na realidade não vi lance para cartão amarelo. O árbitro pode ter ouvido alguma reclamação do atleta do Flamengo, [mas] falta não aconteceu.

Ulisses Tavares

O lance

Bruno Henrique deu entrada dura em Soteldo no final do segundo tempo e foi amarelado. A jogada ocorreu próxima à linha de fundo no campo de defesa do Rubro-Negro. BH acertou o venezuelano com o pé e recebeu cartão de Rafael Rodrigo Klein, que estava perto do lance.

O atacante, então, partiu para cima do árbitro e o ofendeu, resultando na expulsão. Bruno Henrique partiu para cima de Klein e reclamou, o que gerou o cartão vermelho direto ao camisa 27. Na súmula, o árbitro relatou que foi xingado: "Você é um merda", disse Bruno Henrique a Klein.

BH é indiciado

Bruno Henrique é suspeito de forçar o cartão amarelo para beneficiar apostadores. Ele foi indiciado pela Polícia Federal na última terça-feira.

Três parentes do atleta também foram indiciados: Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima). A operação ainda mira outras sete pessoas.

A investigação envolve uma série de mensagens extraídas do celular do irmão do jogador. A PF havia reunido quase 4 mil conversas no WhatsApp do aparelho do flamenguista, mas muitas delas estavam vazias.

Uma conversa entre Wander e Bruno Henrique, ocorrida no dia 29 de agosto de 2023, evidencia as suspeitas. Na ocasião, os dois falam sobre cartões amarelos, e o atleta cita o embate contra o Santos.

Conversas entre Bruno Henrique e irmão sobre cartão em jogo entre Flamengo e Santos Imagem: Reprodução

O Flamengo afirmou que ainda não foi comunicado pelas autoridades sobre o caso, mas defendeu a "presunção de inocência" ao jogador. O clube também ressaltou que tem "compromisso com as regras do fair play desportivo".